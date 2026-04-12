Ny Akademi Skal Halvere Antallet af Drukneulykker i Danmark

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden lancerer Drowning Prevention Academy for at nedbringe antallet af drukneulykker i Danmark. Akademiet samler eksperter og fagfolk for at udveksle viden og implementere effektive forebyggelsesstrategier.

Hvert år mister cirka 100 danskere livet i drukneulykker, som sker ved kyster, søer, havne og i svømmehaller. Dette høje antal får nu Dansk Råd for Genoplivning til at handle i samarbejde med TrygFonden. Deres ambitiøse mål er at halvere antallet af drukneulykker. En af de primære metoder til at nå dette mål er etableringen af Drowning Prevention Academy , et forum, som samler eksperter og fagfolk fra forskellige områder.

Dette inkluderer læge- og forskningsverdenen, beredskabsområdet og hospitaler. Direktør Stine Strandkjær fra Dansk Råd for Genoplivning understreger vigtigheden af en målrettet indsats for at nedbringe det nuværende antal druknehændelser, som årligt ligger på omkring 200, hvoraf halvdelen ender fatalt. Erfaringerne fra succesfulde initiativer inden for genoplivning efter hjertestop og stroke vil danne grundlag for de nye tiltag, og der ses et stort potentiale for at kunne overføre viden og strategier fra disse områder. \Akademiet bygger på erfaringer fra eksisterende akademier inden for genoplivning efter hjertestop og stroke, hvor fokus har været på at samle de mest kompetente fagfolk og igangsætte effektive initiativer. Niklas Breindahl, læge og forsker ved TrygFondens enhed for Drukneforskning på Præhospitalt Center i Region Sjælland, fremhæver, at Danmark er det første land i verden, der etablerer et sådant forum. Han er optimistisk omkring potentialet for at forbedre både forebyggelse, redning og behandling af drukneulykker. Når forskere og beslutningstagere mødes direkte, forventes det at lette omsætningen af forskningsresultater til konkrete handlinger. Det er primært mænd, der er involveret i drukneulykker, og over halvdelen af disse sker ved kysten, ved søer eller langs åløb, mens hver femte ulykke finder sted i havneområder. Dette indikerer et behov for målrettede indsatser i disse specifikke områder, der er særligt udsatte. \Aarhus Kommune er et eksempel på en kommune, der aktivt har øget indsatsen for at forebygge drukneulykker. Deres initiativer omfatter opsætning af redningsstiger, installation af varmesøgende kameraer og forbedring af belysningen ved havnebassiner. Disse tiltag er designet til at forbedre sikkerheden og reducere risikoen for drukneulykker i havneområderne. Det første møde i det nye Drowning Prevention Academy er planlagt til oktober, hvilket markerer begyndelsen på en ny æra inden for forebyggelse og håndtering af drukneulykker i Danmark. Med etableringen af dette akademi forventes det at skabe en mere koordineret og effektiv tilgang til forebyggelse af drukneulykker, og det repræsenterer et vigtigt skridt mod at mindske de tragiske tab af menneskeliv





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

