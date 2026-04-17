Sikkerhedseksperter advarer om de potentielle risici ved Anthropic's nye AI-model, Claude Mythos, der autonomt kan identificere og udnytte ukendte sårbarheder. Dette øger trusselsbilledet markant og stiller nye krav til IT-sikkerheden.

Sikkerhedseksperter verden over kæmper i disse uger for at forstå konsekvenserne af Anthropic 's nye AI-model, Claude Mythos . Den mest markante risiko, der identificeres, er den øgede skala, som modellen potentielt kan give angribere adgang til, udtaler Thomas Zuliani, en erfaren tidligere IT-sikkerhedsdirektør med en baggrund i en række danske virksomheder.

Anthropic har præsenteret deres nye AI-model med en påstand om, at den selvstændigt kan lokalisere og udnytte ukendte sikkerhedssårbarheder. Dette skaber bekymring i et landskab, hvor traditionel IT-sikkerhed allerede står over for enorme udfordringer. Zuliani forklarer den grundlæggende problematik ved at trække en parallel til forsvaret: Hackere behøver kun at finde én enkelt indgang, mens IT-sikkerhedsfolk skal sikre alle potentielle angrebsvektorer – alle døre, porte og vinduer. Denne ubalance udgør en vedvarende og betydelig udfordring for beskyttelsen af digitale systemer. Den nuværende tilstand af IT-infrastruktur, der af kritikere beskrives som utilstrækkelig og fejlbehæftet, åbner ifølge nogle for en potentielt gylden mulighed for at adressere fundamentale sikkerhedsproblemer. Et af de fremsatte forslag er en EuroPC med en dobbelt CPU-arkitektur, der skal fungere som et alternativ til den almindeligt udbredte, men af kritikere anset som usikre, amerikanske x86-arkitektur. Denne kritik er tidligere blevet mødt med betydelig modstand. Der peges specifikt på den uheldige konsekvens af at tillade porte som port 3389, der er designet til fjernstyring, at kunne udføre et bredt spektrum af uforudsete og utilsigtet handlinger, herunder potentiel indlæsning af ransomware. Dette betragtes som lige så uhensigtsmæssigt som at tillade en fil med filtypen .JPG at blive fortolket og behandlet på andre måder end som et simpelt billede. Sammenligningen med en person, Brian, der med en koben og skovkiler kan bryde ind i de fleste bygninger og endda pengeskabe, bruges til at illustrere, hvor svært det kan være at beskytte sig mod fysisk indtrængen. Spørgsmålet rejses dog, hvorvidt det er lige så udfordrende at beskytte sig mod simple 7-bit ASCII-data fra internettet. Der har i den forbindelse været betydeligt fokus på den manglende sikkerhed hos danske vandværker. Som ethvert andet kritisk procesanlæg kan nedlukning af et vandværk medføre enorme omkostninger og alvorlige konsekvenser for forbrugerne. Da opdateringer ikke kan foretages under drift, udskydes disse typisk til perioder med planlagt vedligeholdelse. Kun i disse perioder, eksempelvis ved brug af en nøgleafbryder, må indlæsning af ny software finde sted. Efter overførslen skal nøglen drejes tilbage til en blokerende tilstand for at genoprette sikkerheden. Det grundlæggende problem, der fremhæves, er, at det, der burde være åbenlyse sikkerhedsforanstaltninger, ikke altid er en selvfølge for nutidens IT-specialister. Disse menes at være så optaget af at udforske nye muligheder, at de overser de potentielle misbrugsmuligheder. Problematikken startede allerede med introduktionen af makroer i Word, der åbnede døren for, at enhver kunne skabe malware. Siden da er udviklingen kun eskaleret. Konsekvensen er et digitalt landskab fyldt med adskillige gigabytes af software, som ingen nogensinde vil kunne overskue. Dette resulterer i et håbløst forsøg på at lukke alle eksisterende sikkerhedshuller. Claude Mythos' evne til selvstændigt at finde og udnytte sårbarheder forstærker disse bekymringer markant. Udviklingen af AI-modeller, der kan operere med en sådan autonomi, kræver en fundamental gentænkning af, hvordan vi designer, implementerer og beskytter vores digitale systemer. Spørgsmålet om, hvorvidt teknologiske fremskridt kan løse de sikkerhedsproblemer, de selv skaber, forbliver et centralt tema i den igangværende debat





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI-Sikkerhed Claude Mythos Anthropic Sårbarheder IT-Trusler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Holland kæmper med elnetudbygning på linje med Danmark – ny model vækker interesseDanmark og Holland står over for lignende udfordringer med at udbygge højspændingsnettet tilstrækkeligt hurtigt til at imødekomme den stigende efterspørgsel fra datacentre, PtX-anlæg og industri. Holland eksperimenterer med en ny model for kundeprioritering, som en dansk forsker ser positive takter i.

Read more »

Indiens ID-revolution, Mythos bryder ind og Altman afsløret | Lyt som podcastLyt som podcast her på DR LYD. Verdens mest folkerige land, Indien, har bygget verdens største biometriske system, Aadhaar, til at kunne identificere sine borgere. Et system, der lover at give en identitet til dem, der aldrig har haft en - men som kritikere kalder det mest omfattende overvågningsapparat, verden nogensinde har set.

Read more »

Model afviste Trumps invitation to gangeTidligere Miss World- og Miss Universe-deltager Kathrine Sørland fortæller om et møde med Donald Trump i starten af 00'erne, hvor han ejede Miss Universe-organisationen. Trump inviterede hende til New York, men hun afslog begge gange, og ser i dag episoden som et udtryk for magt snarere end et personligt tilbud.

Read more »

Dansk forsker ser potentiale i hollandsk model for prioritering af nye elforbrugereEuropa, herunder Danmark og Holland, kæmper med at udvide elnettet hurtigt nok til at imødekomme den hastigt stigende efterspørgsel fra datacentre, batterifarmer, PtX, industri og almindelige forbrugere. Holland eksperimenterer med en ny prioritetsmodel, der ifølge en dansk forsker kan være en løsning for Danmark, som oplever en enorm mængde tilslutningsanmodninger.

Read more »

Read more »

Read more »