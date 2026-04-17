Verdens sikkerhedseksperter analyserer konsekvenserne af Anthropic's Claude Mythos AI-model, der selvstændigt kan finde og udnytte sikkerhedshuller, hvilket skaber frygt for øget skala af cyberangreb. Diskussionen belyser grundlæggende sikkerhedsudfordringer og behovet for strengere praksis.

Sikkerhedseksperter verden over er i disse uger i fuld gang med at analysere konsekvenserne af Anthropic 's nye AI-model, Claude Mythos . Den mest markante bekymring lyder fra Thomas Zuliani, tidligere IT-sikkerhedsdirektør for flere danske virksomheder, der fremhæver den hidtil usete skala af risici, som modellen potentielt kan give angribere. Anthropic selv har annonceret, at deres nye AI-model er i stand til at identificere og udnytte ukendte sårbarheder helt autonomt.

Den grundlæggende udfordring i cybersikkerhed forbliver uændret: Angribere behøver kun at finde én enkelt indgangsvinkel, mens forsvaret skal sikre alle potentielle adgangspunkter – fra porte og vinduer til selve systemernes fundament. Denne asymmetri skaber en konstant og omfattende sikkerhedsudfordring. Særligt bekymrende er situationer, hvor porte, der tjener specifikke funktioner, utilsigtet tillader bredere og potentielt skadelige handlinger. Et eksempel er port 3389, der normalt bruges til fjernstyring, og som, hvis den ikke er korrekt konfigureret, kan udnyttes til at installere ransomware eller andre former for malware. Sikkerhedsbest practices foreskriver, at sådanne porte skal være lukkede som standard og kun åbnes, når det er absolut nødvendigt, og udelukkende for den tiltænkte funktion.

Historien om vandværkerne tjener som et skræmmende eksempel på, hvordan tilsidesættelse af grundlæggende sikkerhedspraksis og grov uagtsomhed kan have katastrofale følger. Processanlæg, som vandværker, er kritiske infrastrukturer, hvor nedlukning eller forstyrrelser kan medføre enorme omkostninger og store gener for forbrugere og kunder. Udfordringen med at opdatere systemer i disse anlæg er betydelig, da opdateringer ofte kun kan finde sted under planlagt vedligeholdelse. I disse perioder er det afgørende, at processen med at indlæse ny software foregår under streng kontrol, for eksempel ved brug af en nøgleafbryder, der efterfølgende skal sættes tilbage i blokerende tilstand for at genoprette sikkerheden.

Det dybereliggende problem er, at mange af de åbenlyse sikkerhedsforanstaltninger ikke bliver fulgt af de IT-professionelle, der ofte bliver så opslugt af nye teknologiske muligheder, at de overser de potentielle negative konsekvenser. Denne tendens er ikke ny; den startede allerede med introduktionen af makroer i programmer som Word, hvilket åbnede op for, at alle kunne skabe malware. Problemet er sidenhen kun eskaleret, hvilket har resulteret i enorme mængder software, som er blevet uoverskuelig at gennemgå, og som derfor udgør et næsten umuligt arbejde med at lukke alle eksisterende sikkerhedshuller. Nogle peger endda på dette som en gylden mulighed for at reevaluere og potentielt erstatte ineffektive systemarkitekturer, som den amerikanske x86-arkitektur, med mere sikre alternativer som en EuroPC med dobbelt CPU, et forslag der ofte har mødt modstand. Det virker tåbeligt, at en fil med endelsen .JPG kan fortolkes og behandles på andre måder end som et billede, ligesom det er dybt problematisk, hvis port 3389 tillader mere end blot fjernstyring.

Mens fysiske angreb med et koben eller skovle kan være svære at forsvare sig imod, er beskyttelsen mod 7-bit ASCII-data fra internettet en langt mere håndterbar opgave, hvis man blot følger de grundlæggende sikkerhedsprincipper





