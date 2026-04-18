Sikkerhedseksperter verden over er bekymrede for konsekvenserne af Anthropic's nye AI-model, Claude Mythos, der kan identificere og udnytte ukendte sikkerhedshuller. Artiklen diskuterer de potentielle risici, historiske sikkerhedsperspektiver og forskellige strategier til at imødegå avancerede cybertrusler, herunder vigtigheden af VPN og isolerede styreenheder.

Sikkerhedseksperter verden over er i fuld gang med at analysere de potentielle konsekvenser af Anthropic's nye AI-model, Claude Mythos . Modellen har den urovækkende evne til selvstændigt at identificere og udnytte hidtil ukendte sikkerheds sårbarheder , hvilket skaber betydelig bekymring i cybersikkerhedsmiljøet.

Thomas Zuliani, en erfaren it-sikkerhedsprofessionel med fortid i ledende stillinger hos adskillige danske virksomheder, fremhæver den øgede skala, som denne teknologi giver angribere, som den primære risiko. Denne udvikling rejser fundamentale spørgsmål om fremtidens digitale forsvar og nødvendigheden af nye strategier til at imødegå sofistikerede, AI-drevne trusler.

Diskussionen om, hvordan man bedst sikrer sig mod sådanne fremskridt, spænder vidt og involverer komplekse overvejelser om systemdesign, protokoller og menneskelige faktorer.

Historiske eksempler, som den oprindelige Commodore Amiga, illustrerer, hvordan selv simple systemer, der mangler grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som hukommelsesbeskyttelse, kan være sårbare over for angreb. Dette står i kontrast til behovet for at håndtere komplekse systemer, hvor arkitekturen ikke er kendt, hvilket gør det betydeligt sværere at udvikle og eksekvere skadelig kode.

Forskellige sikkerhedsmetoder, såsom tidsstraf, kan være effektive i visse scenarier, men deres anvendelighed varierer afhængigt af konteksten, især i store datacentre, hvor en bred nedlukning kan være uacceptabel. Det er afgørende at erkende, at en løsning, der er optimal for én anvendelse, ikke nødvendigvis er egnet til en anden.

Forskellige professionelle baggrunde, som en automationsmand og en IT-nørd, kan føre til diametralt modsatte synspunkter på teknologiske udfordringer, hvilket potentielt kan være kilden til de massive problemer, der diskuteres. På trods af de udfordringer, som AI-drevet sårbarhedsopdagelse medfører, eksisterer der fortsat metoder til at sikre industrielle kontrolsystemer.

Fjernovervågning og -styring via internettet, især når det involverer åbning af specifikke porte som 3389, kræver robuste sikkerhedsforanstaltninger. Erfaring har vist, at Virtual Private Networks (VPN) er et essentielt værktøj til at opnå et rimeligt sikkerhedsniveau i sådanne situationer.

Selvom nogle argumenterer for, at komplekse krypteringsmetoder og tidsstraffe kan give tilstrækkelig beskyttelse, advarer andre mod at genopfinde den dybe tallerken og understreger vigtigheden af at anvende velafprøvede løsninger som VPN. Disse løsninger, der ofte bygger på protokoller som IPsec, har allerede adresseret utallige sikkerhedsaspekter, som en individuel aktør sjældent ville kunne forudse.

Standarden for netværksportkonfiguration er, at alle porte skal være lukkede som udgangspunkt og kun åbnes selektivt, når behovet opstår, og kun for den specifikke tiltænkte funktion. At åbne port 3389 ukritisk mod internettet er en potentielt farlig praksis, der kan udnyttes til utilsigtet adgang og installation af ransomware, hvilket understreger vigtigheden af en principiel tilgang til netværkssikkerhed.

Forenklede sikkerhedstilgange, som kun dobbelt DES-kryptering og tidsstraffe, kan være tilstrækkelige til at forsinke brute-force angreb betydeligt, men dette bør kombineres med proceskontrol, der minimerer behovet for at udveksle krypteringsnøgler over netværket. Den mest overhængende sikkerhedsrisiko ligger dog ofte i kompromitterede klienter, hvilket nødvendiggør isolerede styreenheder, der ikke anvendes til generel internetadgang.

Selvom dette ikke altid er muligt, kan intelligent designet software på selve anlægget blokere for mange angreb ved at identificere afvigelser fra det normale driftsmønster. Den generelle praksis bør være, at alle porte holdes lukkede som standard, og kun åbnes, når det er absolut nødvendigt, og kun for den specifikke, tiltænkte funktion. Som tidligere fremhævet, er det en alvorlig fejl at tillade, at port 3389, der bruges til fjernstyring, også kan bruges til uønskede aktiviteter, herunder indlæsning af ransomware





