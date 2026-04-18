Anthropic's nye AI-model, Claude Mythos, kan finde og udnytte ukendte sårbarheder på egen hånd. Dette skaber bekymring blandt sikkerhedseksperter for den potentielle skala af angreb, som modellen kan muliggøre. Diskursen drejer sig om, hvordan man bedst sikrer systemer mod sådanne trusler, herunder brugen af VPN og korrekt portstyring.

Verdens førende sikkerhedseksperter er i fuld gang med at analysere de potentielle konsekvenser af Anthropic's netop annoncerede AI-model, Claude Mythos . Modellen, som selskabet selv hævder, kan identificere og udnytte hidtil ukendte sikkerheds sårbarheder på egen hånd, skaber betydelig bekymring i cybersikkerhedsmiljøet.

Thomas Zuliani, en erfaren tidligere IT-sikkerhedsdirektør for flere danske virksomheder, udtrykker en markant bekymring over den potentielle skala, som en sådan model kan give angribere. Han påpeger, at muligheden for at automatisere opdagelsen og udnyttelsen af sikkerhedshuller kan revolutionere angrebsmetoderne og gøre dem mere omfattende og sværere at forsvare sig imod.

Den generelle diskurs blandt eksperter peger på, at den øgede kapacitet hos AI-værktøjer til at finde svagheder i systemer kræver en reevaluering af eksisterende sikkerhedsprotokoller. Flere stemmer, herunder den der peger på tidligere tiders computerarkitekturer som Commodore Amiga, hvor manglende hukommelsesbeskyttelse gjorde systemer sårbare, understreger vigtigheden af robust design.

Diskussionen berører også forskellen i kompleksitet og angrebsflade. Det argumenteres, at det er potentielt lettere at udnytte et system, hvis arkitektur og protokoller er kendte, end et system med en ukendt CPU-arkitektur. Dette understreger behovet for at forstå de underliggende teknologier, der anvendes.

Selvom metoder som tidsbegrænsning af login-forsøg kan være effektive mod brute-force angreb, er det ikke en universalløsning, især ikke i datacentre, hvor sådanne forsinkelser kan påvirke mange brugere. Det fremhæves, at en løsning, der er optimal for én anvendelse, ikke nødvendigvis er egnet til en anden. Denne indsigt bidrager til forståelsen af, at der ikke findes en enkelt, altomfattende sikkerhedsløsning.

De forskellige perspektiver fra fagfolk, der beskriver sig selv som henholdsvis automationsfolk og IT-nørder, afspejler et bredt spektrum af synspunkter på, hvor de primære sikkerhedsproblemer stammer fra. Dette understreger kompleksiteten i moderne IT-sikkerhed, hvor tekniske implementeringer og menneskelige faktorer spiller en afgørende rolle.

I den fortsatte debat om sikkerhed opstår der et konkret spørgsmål omkring fjernadgang til driftdata. Evnen til at aflæse og fjernstyre anlæg via internettet, især gennem port 3389 (kendt som Remote Desktop Protocol), bliver et centralt diskussionsemne. Nogle eksperter argumenterer for, at dette er en legitim og nyttig funktion, der kan forbedre driftseffektiviteten, men understreger samtidigt vigtigheden af at implementere VPN (Virtual Private Network) for at sikre forbindelsen.

Erfaringer fra mange års arbejde med at sikre industrielle anlæg viser, at en velkonfigureret VPN-løsning kan give et rimeligt sikkerhedsniveau. Andre går imod brugen af simple krypteringsmetoder som dobbelt DES kombineret med tidsbegrænsning ved fejlslagne login-forsøg, og advarer mod at genopfinde den dybe tallerken. De fremhæver, at det er bedre at benytte anerkendte og veludviklede løsninger, som eksempelvis den sikkerhed, der ligger bag IPsec, som er en standard inden for VPN-teknologi.

Argumentet er, at disse løsninger allerede har gennemgået omfattende udvikling og test, og inkluderer utallige sikkerhedsmæssige overvejelser, som den enkelte bruger eller virksomhed sjældent selv vil kunne inkludere. Det påpeges, at port 3389 som standard er lukket, men at det er muligt for brugere at åbne den mod internettet, hvilket udgør en potentiel risiko.

En anden holdning er, at man ikke skal åbne porten overhovedet, men i stedet benytte sig af dobbelt DES og en passende tidsstraf for at forhindre brute-force angreb. Denne metode, beskrives som værende så tidskrævende, at det vil tage længere end universets alder at bryde igennem.

Med hensyn til proceskontrol foreslås det, at man undlader at udveksle krypteringsnøgler over internettet, men i stedet indtaster dem manuelt under idriftsættelsen. Princippet er at holde det simpelt og overskueligt. Den største sikkerhedsrisiko anses dog for at være kompromitterede klienter, hvilket betyder, at styring bør foregå fra dedikerede enheder, der ikke bruges til almindelig internetadgang.

Selv hvis dette ikke er muligt, kan veldesignet software på selve anlægget blokere for uønskede handlinger ved at detektere afvigelser fra det normale driftsmønster. Som en grundlæggende sikkerhedsforanstaltning foreslås det, at alle porte som udgangspunkt skal være lukkede og kun åbnes, når der er et specifikt behov for det, og kun for den pågældende funktion.

Dette princip understreges yderligere ved at henvise til tidligere diskussioner om, at AI-modellen Claude Mythos netop kan udnytte sårbarheder på egen hånd, hvilket gør en generel forsigtighed med portåbninger endnu vigtigere. Den potentielle udvikling inden for AI, som Anthropic's Claude Mythos repræsenterer, rejser et væld af spørgsmål omkring fremtidens cybersikkerhed.

Muligheden for at en AI selvstændigt kan identificere og udnytte sikkerhedshuller, potentielt i stor skala, skubber grænserne for, hvad traditionelle sikkerhedsforanstaltninger kan håndtere. De diskussioner, der foregår blandt sikkerhedseksperter, afspejler en erkendelse af, at teknologien udvikler sig hurtigere end evnen til at skabe robuste forsvarssystemer.

Brugen af VPN, korrekt portstyring og princip om mindst privilegium (at åbne kun de porte, der er absolut nødvendige) er alle vigtige elementer i et forsvar, men de kan vise sig at være utilstrækkelige, hvis AI'en kan finde helt nye angrebsvektorer, som endnu ikke er kortlagt. Dette peger på et øget behov for proaktiv forskning og udvikling inden for AI-drevet cybersikkerhed, hvor man ikke kun forsvarer sig mod kendte trusler, men også forsøger at forudse fremtidige angreb, potentielt også dem, der er genereret af AI.

Forskellen i perspektiver mellem forskellige faggrupper – eksempelvis automationsingeniører og IT-sikkerhedsspecialister – fremhæver, at en holistisk tilgang er nødvendig. Problemerne opstår ofte i krydsfeltet mellem forskellige teknologiske domæner, og løsningerne kræver derfor samarbejde og forståelse på tværs af disse.

Den historiske reference til Commodore Amiga, selvom den omhandler et meget simpelt system i forhold til nutidens, tjener som en påmindelse om, at grundlæggende sikkerhedsprincipper, såsom hukommelsesbeskyttelse, altid forbliver relevante. Selvom kompleksiteten øges, forbliver fundamentet af et sikkert system det samme.

Det er afgørende, at udviklingen af nye AI-modeller som Claude Mythos sker med en dybdegående bevidsthed om de potentielle sikkerhedsimplikationer. Det er ikke nok at fokusere på modellernes kapaciteter til problemløsning; deres potentiale for misbrug skal adresseres lige så grundigt. Fremtiden for cybersikkerhed vil sandsynligvis involvere en konstant kamp mellem AI-drevne angreb og AI-drevne forsvar, hvor kontinuerlig innovation og tilpasning er nøglen til at bevare et sikkert digitalt miljø.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny AI-model fra Anthropic skaber bekymring for cybersikkerhedSikkerhedseksperter verden over undersøger konsekvenserne af Anthropic's nye Claude Mythos AI-model, der potentielt kan finde og udnytte ukendte sårbarheder, hvilket øger risikoen for angribere.

Read more »

Ny AI-model skaber sikkerhedsuro: Claude Mythos kan finde sårbarheder aleneSikkerhedseksperter advarer om de potentielle risici ved Anthropic's nye AI-model, Claude Mythos, der autonomt kan identificere og udnytte ukendte sårbarheder. Dette øger trusselsbilledet markant og stiller nye krav til IT-sikkerheden.

Read more »

Ny AI-model fra Anthropic vækker global sikkerhedsbekymringVerdens sikkerhedseksperter analyserer konsekvenserne af Anthropic's Claude Mythos AI-model, der selvstændigt kan finde og udnytte sikkerhedshuller, hvilket skaber frygt for øget skala af cyberangreb. Diskussionen belyser grundlæggende sikkerhedsudfordringer og behovet for strengere praksis.

Read more »

Ny AI-model fra Anthropic udgør potentiel sikkerhedsrisikoSikkerhedseksperter verden over er bekymrede over Anthropics nye AI-model, Claude Mythos, der potentielt kan finde og udnytte ukendte sårbarheder på egen hånd, hvilket øger risikoen for angribere.

Read more »

Ny AI-model fra Anthropic skaber bekymring for sikkerhedenSikkerhedseksperter verden over undersøger konsekvenserne af Anthropic's nye AI-model, Claude Mythos, der angiveligt selvstændigt kan identificere og udnytte ukendte sårbarheder. Dette rejser betydelige bekymringer for den potentielle risiko og skala for angribere.

Read more »

Ny AI-model fra Anthropic skaber sikkerhedsbekymring: Kan finde ukendte sårbarhederSikkerhedseksperter verden over er bekymrede over Anthropic's nye AI-model, Claude Mythos, der på egen hånd kan identificere og udnytte ukendte sårbarheder i systemer. Eksperter frygter især den øgede skala, som modellen giver angribere.

Read more »