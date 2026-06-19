Ny afdeling i Nørre Snede Fængsel skal reducere ventetid for dømte for seksualkriminalitet

En ny specialafdeling i Nørre Snede Fængsel er åbnet for indsatte dømt for seksualkriminalitet. Afdelingen skal mindske ventetiden og sikre hurtigere vurdering og behandling.

En ny afdeling i Nørre Snede Fængsel skal være med til at reducere antallet af indsatte, som er en del af en lang venteliste. For lidt over en uge siden kunne den nye afdeling slå dørene op for indsatte, der har begået seksuel kriminalitet.

Afdelingen er en særlig del af fængslets lukkede afdeling, og der er plads til 20 indsatte ad gangen. De skal opholde sig der i omkring fem til seks uger, hvor de gennemgår en intensiv vurderingsproces. Under denne proces bliver det vurderet af psykologer og fængselsansatte, hvilken behandling og straf den enkelte indsatte skal have.

Ifølge Kristian Kjærgaard, som er fængselsbetjentschef for den lukkede afdeling, er formålet at fastholde et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at de indsatte ikke venter for længe på at blive undersøgt i deres afsoningsforløb. Han siger: 'Vi skal være med til at fastholde et højt, fagligt niveau, og så sørge for, at de indsatte ikke skal vente alt for længe på at blive undersøgt i deres afsoningsforløb.

' Indtil nu har det kun været muligt at få dette forløb i Herstedvester Fængsel på Sjælland, hvilket har ført til lange ventetider. Der har været en liste med indsatte, som mangler at blive indkaldt, og den har hobet sig op og har været svær at nedbringe. Det har betydet, at de indsatte har siddet meget lang tid og ventet. Med den nye afdeling i Nørre Snede håber man at kunne nedbringe ventelisten markant.

Kristian Kjærgaard forklarer: 'Jeg tror, den enkelte indsatte føler, at det er et meget kompakt forløb, for det går stærkt. Men det gør nok heller ikke så meget, at det går lidt stærkt.

' En central del af processen er samtaler med den ledende psykolog på afdelingen, Jule Pedersen. Hun fortæller, at de indsatte kan have begået mange former for overtrædelser af seksuelle handlinger, heriblandt voldtægter, blufærdighedskrænkelser eller deling af overgrebsmateriale på børn. Nogle er meget benægtende og ønsker ikke at samarbejde, men faktisk ret mange har et stort ønske om at få styr på deres liv og få hjælp.

Hun siger: 'Nogle er meget benægtende i forhold til det de er dømt for, er ikke særlig interesserede i at samarbejde og ønsker ikke behandling. Men nogle, faktisk ret mange, har et stort ønske om at få styr på deres liv og få hjælp.

' Jule Pedersen ser meget positivt på, at så mange vil have hjælp, fordi det ikke kun gavner de indsatte, men også forebygger nye ofre. Hvis de kan tilbyde den rette behandling, så de indsatte kan lære at håndtere deres seksualitet og udfordringer i livet, og hvis de kan holde sig ude af kriminalitet, så kan de forebygge, at der ikke kommer flere ofre. Udover den særlige proces er de indsatte også skærmet fra resten af fængslet.

Ifølge Kristian Kjærgaard er det for at undgå, at de bliver set ned på af andre indsatte. Han siger: 'Hvis man sidder i et almindeligt fællesskabsafsnit med andre indsatte, som har begået andre typer kriminalitet, så kan man blive set ned på. Derfor målretter vi indsatsen på, at der her er ro og fred.

' Afdelingen i Nørre Snede Fængsel er kommet for at blive, og man håber fremover at kunne reducere den lange liste med ventende indsatte yderligere. Den nye afdeling er et vigtigt skridt i retning af en mere effektiv og målrettet indsats over for seksualkriminelle, samtidig med at den sikrer en hurtigere og mere systematisk behandling. Med den nye afdeling kan man nu tilbyde et kompakt forløb, der både tager højde for de indsattes behov og sikrer en grundig vurdering.

Det er en løsning, der både kommer de indsatte og samfundet til gode, da den kan reducere risikoen for tilbagefald og dermed forebygge nye overgreb. Afdelingens åbning er et resultat af en længerevarende planlægning og et ønske om at forbedre forholdene for både indsatte og personale. Med den nye afdeling håber man at kunne skabe en mere tryg og fokuseret ramme for behandlingen af seksualkriminelle, hvilket forventes at have en positiv effekt på både de indsattes rehabilitering og samfundets sikkerhed





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