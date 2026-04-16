Ny 365discount i Rødovre skal vende minus til plus – konceptet kan brede sig

365discount lancerer et nyt butikskoncept i Rødovre for at imødegå et betydeligt underskud. Kæden satser på en forbedret kundeoplevelse med intuitiv indretning, pakkeservice og selvscanningskasser. Succes i Rødovre kan føre til en national udrulning af konceptet.

Kæden 365discount lancerer et nyt og innovativt butikskoncept i Rødovre med en vision om at vende en udfordrende økonomisk situation. Kædedirektør Michael Tilsted afslører, at succesen i Rødovre kan bane vejen for en national udrulning af konceptet. Åbningen i Rødovre tiltrak sig stor opmærksomhed, idet omkring 150 kunder stod i kø torsdag morgen for at opleve den nye butik. Dette initiativ kommer på et kritisk tidspunkt for 365discount, der i 2025 oplevede et betydeligt underskud på 250 millioner kroner, en tendens der ligeledes prægede det foregående år. For at imødekomme disse økonomiske udfordringer har kæden igangsat adskillige tiltag, hvor den nye butik i Rødovre udgør det seneste og mest ambitiøse skridt.

Centralt for det nye koncept er en radikal omkalfatring af butikkens indretning, designet til at optimere kundeoplevelsen. Michael Tilsted forklarer, at kategorierne er blevet omorganiseret for at skabe en mere intuitiv navigation, hvilket gør det nemmere for kunderne at lokalisere varer som syltetøj. Ydermere er vareudvalget ved hylderne blevet præsenteret på en måde, der fremstår mere overskuelig og mindre overvældende sammenlignet med tidligere. Ud over de forbedrede indretningsprincipper differentierer butikken sig markant gennem integrationen af flere servicefunktioner. Kunderne får nu mulighed for at afhente pakker direkte i butikken, personalet præsenterer sig i nye, moderne uniformer, og der er etableret flere selvscanningskasser for at minimere ventetider. 'Der er sket rigtig meget i kundernes adfærd over de fem år, jeg har været her. Hvis der er noget, vi virkelig har lært, er det, at kunderne håber og forventer at bruge mindre tid på at handle ind i morgen, end de gjorde tidligere,' bemærker Tilsted, hvilket understreger et skiftende forbrugerbehov.

Tilsted understreger dog, at det nye butikskoncept ikke alene er løsningen på kædens økonomiske udfordringer, men snarere kulminationen på et omfattende og ihærdigt arbejde. 'Det her butikskoncept kan ikke alene skabe fremgang. Det kommer oven på et meget stort arbejde, vi allerede har lagt i drift, mennesker og varer,' udtaler han. Hvis butikken i Rødovre viser sig at blive en kommerciel succes, er potentialet for en bredere udrulning betydeligt. Allerede i 2026 er der planer om at modernisere, udvide eller åbne yderligere 10 butikker, hvis konceptet beviser sin rentabilitet. 'Den her butik er i bund og grund kronen på værket, hvor alt det arbejde, vi har gjort med drift, medarbejdere og kundeoplevelse, mødes i én butik,' forklarer kædedirektøren. Han afslutter med at udtrykke sin tro på, at en positiv kundeoplevelse vil være drivkraften bag den ønskede fremgang: 'Det starter med, at kunderne synes, det er en virkelig dejlig butik at handle i. Hvis de gør det, så er jeg helt sikker på, at resultaterne også følger.' Succes i Rødovre kan altså betyde en landsdækkende fornyelse af 365discount kæden





