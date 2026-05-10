Nu for første gang vil Amanda Bundgaard Jensen fejre mors dag, efter at være gået gennem fertilitetsbehandling og savnet sin mor

Amanda Bundgaard Jensen, der er født og opvokset i Thyborøn, men i dag bor i Aarhus, har haft mange svære mors dage efter at have mistet sin mor Glenna efter et treårigt kræftforløb. I fertilitetsbehandling og drømte om at blive mor, da hun fik i august 2024 en abort, fandt hun ud af at have PCOS (Polycystisk Ovariesyndrom). I 2025 påbegyndte hun et seks måneder langt fertilitetsforløb med fire mislykkede forsøg på at blive gravid. For tre måneder siden blev hun mor til Bellis. Derfor vil hun nu fejre mors dag for første gang, sammen med hendes andre mor-veninder, og opfordre til, at man sender en ekstra tanke til dem, der enten har mistet en mor eller ikke selv kan blive mor.

For mange er mors dag en glædens dag, hvor mødre verden over hyldes og fejres med alt fra brunch til blomster. Men for andre kan mors dag være en dag, der skærer lidt ekstra i hjertet og en påmindelse om dét, de ikke har.

Sådan nogle mors dage har 30-årige Amanda Bundgaard Jensen, der er født og opvokset i Thyborøn, men i dag bor i Aarhus, haft mange af. Som 12-årig mistede hun nemlig sin mor Glenna efter et treårigt kræftforløb. Og sidste år var hun også i fertilitetsbehandling og drømte selv om at være mor. - Det, følte jeg nærmest, var det værste af det hele.

Det at miste en er endegyldigt, men det, at være i fertilitetsbehandling, er uden svar. Man ved aldrig, om man bliver gravid, og det var virkelig hårdt, siger hun. Amanda Bundgaard Jensen oplever især, at sociale medier har været med til at sætte gang i nogle af de svære følelser omkring mors dag. - Det har været sådan en følelse af misundelse og afsavn.

Jeg tror især, at med sådan noget som Instragram, hvor man kan se, at alle andre fejrer mors dag, laver fede ting, og skriver søde ting, har gjort det svært, siger hun. Er blevet mor for første gang Amanda Bundgaard Jensen fik i august 2024 en abort efter en naturlig graviditet. Hun fandt ud af, at hun havde PCOS (Polycystisk Ovariesyndrom), der er en almindelig kronisk hormonel forstyrrelse, der kan give fertilitetsproblemer.

I 2025 påbegyndte hun et seks måneder langt fertilitetsforløb med fire mislykkede forsøg på at blive gravid. Derefter stoppede hun i behandlingen. - Sidste år omkring mors dag havde jeg virkelig lagt det på hylden.

Der havde jeg det sådan, at det kan også godt være, at et godt liv også kan være uden børn, da jeg var blevet helt besat af det, siger hun og uddyber: - Det var det alt overskyggende og eneste mål, og alt andet, der skete i mit liv, stod i skyggen af det. Jeg kunne have vundet i Lotto, og så havde jeg stadig syntes, at det var nederen, fordi jeg ikke var gravid.

Skæbnen ville dog, at måneden efter, at Amanda Bundgaard Jensen stoppede i behandling, blev hun gravid naturligt. Og for tre måneder siden blev hun mor til Bellis. Derfor kan hun i dag, søndag, for første gang selv fejre mors dag. - Jeg har inviteret mine andre mor-veninder op for at lave havedag ved mig.

Så vi kan være en masse børn og spise hotdogs. Det er lidt kaos, men det gør det også megahyggeligt, siger hun. Amanda Bundgaard Jensen håber, at hun med sin historie kan være med til at sætte fokus på, at mors dag også kan være en svær dag for mange. Derfor vil hun gerne opfordre til, at man sender en ekstra tanke til dem, der enten har mistet en mor, eller ikke selv kan blive mor.

- Der er også mange andre mennesker i ens liv, som man er heldig med, selvom det ikke er ens mor. Mine veninder har for eksempel altid været søde til at sende blomster og sige, at de tænker på mig. Det overskygger næsten, at jeg føler mig uheldig med, at jeg har mistet min mor





