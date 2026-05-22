Novo Nordisk nærmer sig lanceringen af Wegovy-pille

Novo Nordisk er kommet et stort skridt tættere på at sende sin nye Wegovy-pille ud til millioner af europæere, og Danmark kan blive blandt de første lande til at få adgang til den.

Den nye pille kan blive næste store våben i kampen mod overvægt og samtidig en vigtig brik i Novo Nordisks milliardkamp mod rivalen Eli Lilly. Hvis den sidste godkendelse falder på plads, kan Wegovy-pillen potentielt komme hurtigt til Danmark. Ifølge aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank er Danmark blandt de markeder, der kan stå først i køen til lanceringen.

Hos TV 2 vurderer erhvervsanalytiker Jens Nymark samtidig, at Novo Nordisk nu intensiverer kampen mod konkurrenten Eli Lilly, der også arbejder på vægttabspiller. Wegovy findes allerede som injektion, men en pilleversion kan gøre behandlingen langt lettere for mange patienter. Samtidig kan det blive en vigtig milepæl for Novo Nordisk, som kæmper for at fastholde væksten på det globale marked for vægttabsmedicin. Selv hvis EU-Kommissionen giver grønt lys, vil der dog fortsat være nationale regler og godkendelsesprocesser i de enkelte EU-lande.

Novo Nordisk har i flere år arbejdet på at udvikle en pilleversion af Wegovy, og det er blevet et vigtigt projekt for selskabet. Wegovy har allerede vist sig at være en effektiv behandling mod overvægt, og en pilleversion kan gøre det muligt for flere patienter at få behandlingen. Det er en stor fordel sammenlignet med injektionerne, der kan være både smertefulde og besværlige at administrere.

En pilleversion kan også gøre det muligt for patienter at selv administrere behandlingen, hvilket kan være en stor fordel for dem, der har svært ved at få behandlingen administreret på andre måder. Ifølge Novo Nordisk vil Wegovy-pillen være en vigtig del af selskabets strategi for at fastholde væksten på det globale marked for vægttabsmedicin. Selskabet har i flere år været i konflikt med rivalen Eli Lilly, der også arbejder på vægttabspiller.

Men med Wegovy-pillen kan Novo Nordisk nu intensiverer kampen mod konkurrenten og fastholde sin position på markedet. Det er en stor udfordring, men Novo Nordisk er godt forberedt på at tackle den. Selskabet har allerede investeret store summer i udviklingen af Wegovy-pillen og har en stærk team af forskere og udviklere, der arbejder på at udvikle en effektiv behandling mod overvægt.

Det er en stor fordel sammenlignet med Eli Lilly, der også arbejder på vægttabspiller, men som endnu ikke har en pilleversion af sin produkt på markedet. Ifølge aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank er Danmark blandt de markeder, der kan stå først i køen til lanceringen af Wegovy-pillen. Det er en stor fordel for Danmark, der allerede har en stor befolkning med overvægt.

Paradoxer i biotek-industrien i Danmark: Overgangsmark i progressionen fra forskning til industriproduktionDanmark, med sine store succeser som biotek-nævn, er en modig nation, der er indeholdt af et mangesidigt problem. Uanset om de store spillere, som Novo Nordisk, Lundbeck og Novonest understreger det, er det svært for nye virksomheder at overgå den givne vej til succes, en del af vejen gennem de strenge krav til bio-tekniske produkter og benævnelsen af Danmark som et dyrt fremstillingsland.

Indo-nordisk topmøde og pressefrihed – nye perspektiver på samarbejdetAfholdte topmøde i Oslo mellem Indien og de nordiske lande harresultateret i en vigtig debat om pressefrihed og forholdet mellem politiske ledere og medier i demokratiske samfund. Udrik med den aktuelle udvikling og de mange spørgsmål, det rejser.

Det europæiske lægemiddelagentur anbefaler godkendelse af Wegovy på pilleform | NyhederLægemiddelkomitéen (CHMP) i det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har på et møde i denne uge besluttet at anbefale en godkendelse af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform.

Lægemiddelkomité anbefaler udvidelsen af Wegovy's godkendelse til pilleMedvirkende EMA anbefaler at udvides godkendelsen af Wegovy, således at den også omfatter pilleversionen.

