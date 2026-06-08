Novo Nordisk ikke sparer på firmafest trods svag aktiekurs

Insulin- og Wegovy-giganten Novo Nordisk holder en stor sommerfest for medarbejderne den 21. august, hvor en lang række danske stjerner vil underholde. Firmaet har ikke sparret på udgifterne til festen, trods en svag aktiekurs de seneste to år.

Novo Nordisk har ikke sparret på udgifterne til årens firmafest, trods en svag aktiekurs de seneste to år. Den 21. august bliver insulin- og Wegovy-giganten en af Danmarks største sommerfester, hvor en lang række danske stjerner vil underholde medarbejderne på dyrskuepladsen i Roskilde.

Musikeren Tobias Rahim, sangerinden Annika, Rasmus Seebach, Scarlett Pleasure og Blæst er nogle af de store navne, der vil optræde. Novo Nordisk er kendt for sine overdådige medarbejderfester, og trods en svag aktiekurs de seneste to år, så tjente firmaet alligevel 102 milliarder kroner sidste år. HR-direktør Mille Borchorst fortæller, at budgettet til sommerfesten er det samme som tidligere år, og at det er en høj prioritet for firmaet at give medarbejderne en god tid.

Novo Nordisk regner med, at cirka 20.000 af de små 30.000 medarbejdere i Danmark vil deltage i festen





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