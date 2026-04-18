Nostalgi på scenen: Voksne synger med på MGP-hits

En ny musical i København trækker voksne tilbage til 00'ernes barndom med sange fra Børnenes Melodi Grand Prix. Eksperter forklarer fænomenet bag fascinationen af børnemusik, nostalgi som flugt fra hverdagens pres, og hvordan det udfordrer samfundets syn på voksenlivet. Musicalen hylder det barnlige i os og appellerer til en generation, der måske normalt ikke besøger teatersalene.

De, der blev født i starten af 90’erne, har sandsynligvis allerede sunget med på utallige hits fra Børnenes Melodi Grand Prix, kendt som MGP , tilbage i 00’erne. Musical teatret i København sætter netop disse ørehængere i centrum med forestillingen ’Jeg tror det kaldes kærlighed: The Musical ’.

Forestillingen byder på ikke færre end 25 numre fra det populære børneprogram, og succesen har allerede ført til tre forlængelser, hvilket understreger den store interesse for at genopleve disse ungdommelige melodier. Men hvad er det, der gør, at voksne mennesker finder stor glæde ved at lytte til musik, der oprindeligt blev skabt for og af børn? Instruktionen bag forestillingen, Rasmus Mansachs, peger på en dybere kulturel tendens. Han forklarer, at mange voksne fortsat holder af de sange, der var store hits i deres egen barndom. Disse numre bliver stadig spillet til fester og bryllupper, og de tages alvorligt – ikke som et barnligt levn, men som en integreret del af deres musikalske identitet. Mansachs ønsker med forestillingen at udfordre den udbredte opfattelse, at den barnlige og fantasifulde side af os skal lægges på hylden, når vi bliver voksne. Samfundet lægger ofte pres på os med udtryk som ‘bliv voksen’ og ‘tag dig nu sammen’, hvilket signalerer, at man skal opgive legesygen og den kreative udforskning til fordel for mere ‘seriøse’ interesser som karriere og pligter. Denne internaliserede forventning kan føles som en begrænsning, hvor vi føler, vi skal tilpasse os en bestemt skabelon for at undgå at blive latterliggjort eller for at passe ind. Hvor kommer denne opfattelse fra, og hvem bestemmer, at vi skal indskrænke os, når vi bliver ældre? Mansachs rejser spørgsmålet, hvorfor det skulle være forkert at bevare den ungdommelige og barnlige gnist. Denne længsel efter barndommen i voksenlivet er et fænomen, som socialpsykolog Torben Bechmann Jensen har observeret og navngivet. Han forklarer i programmet ’K-Live’, at begrebet beskriver voksne, der åbent omfavner interesser, som traditionelt associeres med barndom. Et eksempel herpå er netop at deltage i en musical, der leder tankerne tilbage til egen opvækst. Jensen mener, at generationer, der opsøger sådanne oplevelser, bliver mindre skamfulde over at have kontakt med deres barnlige side. De anerkender i højere grad, at det er legitimt at lege – uanset om det indebærer rollespil, brætspil eller at se serier hele dagen. Den eneste betingelse er, at det ikke går ud over den ansvarlige livsførelse eller de nødvendige forpligtelser. Morten Fillipsen, en tidligere MGP-deltager, har selv oplevet musicalen og er forbløffet over, hvor stærkt folk stadig føler sig forbundet med hans gamle nummer, ’Du er ikke som de andre pi’r’, fra 2003. Han bekræfter, at netop disse krav og pres i hverdagen kan skubbe unge voksne mod nostalgiske oplevelser som denne musical, hvor nostalgien fungerer som en tiltrængt pause fra hverdagens stress. Jensen forklarer dette som en form for selvmedicinering, hvor vi søger tilbage til det fornøjelige eller til noget, der tidligere har givet os ro og tryghed. Dog er der også kritiske røster, som ’K-Live’-vært Casper Dyrholm, der i sit interview med instruktøren udfordrer forestillingen. Spørgsmålet rejses, om dette i virkeligheden blot er en kommerciel udnyttelse af en tendens, hvor man tjener penge på de unge voksnes længsel efter barndommen. Mens instruktøren anerkender, at der lige nu er en generel søgen efter tryghed og genkendelighed i samfundet, understreger han også, at forestillingen ikke kun handler om at genkalde det kendte. Den handler også om at placere det kendte i en ny kontekst og udfordre publikum. Endvidere peger han på, at musicalen henvender sig til en målgruppe, der normalt ikke frekventerer teatrene – nemlig folk i 30’erne, hvis barndom forestillingen afspejler. Dermed repræsenterer forestillingen en bevidst satsning på at engagere en gruppe, der ellers sjældent finder vej til teatersalen





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

