North West's Music and the Art of Treating Children as Artists

The article discusses the case of North West, the 12-year-old daughter of Kanye West and Kim Kardashian, who has been receiving serious attention from the music industry despite her young age. The author raises concerns about the naivety of treating her as an ordinary child and the potential consequences of marketing children as artists.

Bilder man sig selv ind, at en opvækst med Kanye West som far og Kim Kardashian som mor kan betegnes som almindelig, er der tale om en særlig art af naivitet.

North West, den 12-årige datter af to af populærkulturens mest berømte skikkelser, er ikke lige som alle andre. Selvom hun endnu ikke har nået teenagealderen, bliver hendes musik stadig beskuet gennem samme linse, som om hun var en etableret kunster med en årelang musikkarriere i rygsækken. Hvis ikke det allerede stod klart, at North West, arvingen til West-Kardashian-tronen, har arvet seriøs stjernekvalitet, tager det kun ti minutter for hende at bevise det på sin nye ep.

North West synger blandt andet om udfordringer ved at have været kendt fra fødslen. (Foto: © Mmvv/Backgrid/Ritzau Scanpix)au courant lyd, hvor sukrede j-pop-vokaler kolliderer med forvrængede rage-beats i en overvældende kaskade af støj, der med lidt god vilje kan minde om Jane Removers såkaldte digicore-musik. Sådan skriver Rasmus Weirup, journalist på Soundvenue. Og for ham er det vigtigt at behandle musikeren med samme respekt, som der er blevet lagt i tilblivelsen af musikken.

- Det er jo noget musik, der er lavet med et kæmpe budget bag sig og en masse professionelle mennesker og et stort pladeselskab, der kan få det ud til de mest magtfulde kanaler. Så på den måde synes jeg også, at man kan tage det alvorligt som et professionelt musikalsk produkt, siger han til DR. - Jeg føler et ansvar for ikke at latterliggøre noget, der er lavet af et barn.

Og jeg sørger for at holde en sober tone, hvor jeg måske ville føle det mere naturligt at gå grovere til værks, hvis det var en voksen. Men samtidig er det ikke et hvilket som helst barn, siger Rasmus Weirup. I was born a star, I ain't ever had a choice, synger North West på nummeret 'W0AH'. En sætning, der kalder på medlidenhed, men samtidig en sætning med tilpas tyngde til, at det er fair at tage hende alvorligt.

North West har flere gange optrådt med sin far Kanye West på scenen. Personligt kan jeg mærke, at jeg ikke rigtigt anskuer hende som professionel musiker. Men så alligevel er der sgu noget i det, siger hun. Og her handler det især om 'wonderchild'-fænomenet, som Nynne Givskov beskriver det.

Altså en higen efter at have med et kunstnerisk kæmpetalent at gøre. - Der er ikke nogen fortælling, vi elsker mere end den. Tænk, hvis hun faktisk var så fantastisk dygtig, hendes ressourcer og forbindelser taget ud af ligningen. Det ville være så fedt.

Hendes far er så specielt et sted i sin karriere, at det er lidt svært at få den der Kanye-genialitet uden en lidt ubehagelig bismag i munden ved at sætte hans musik på. Må jeg godt lytte til det? Hvor cancelled er han egentlig? Derfor håber man måske lidt på, at der drypper noget Kanye ned over North West, og så får vi jo faktisk alligevel lov at dyrke lidt Kanye, hvis bare vi behandler hende som en rigtig artist.

Læser man Soundvenues anmeldelse af ep'en, bliver sammenligningerne med farmand Kanye heller ikke pakket væk. Og for Rasmus Weirup har det netop været en vigtig pointe, at North Wests kreative udfoldelser skal ses i den rette kontekst. Jeg synes, det ligger implicit i tonen, at det er et bizart fænomen og en bizar situation. Musikken fylder relativt lidt i anmeldelsen, det handler mere om at forklare familiehistorien og popkulturen generelt.

Det er svært at forestille sig alverdens 6. klasseelever blive mødt af samme grad af alvor, når de præsentere deres seneste kreative udskejelser. Hverken Nynne Givskov eller Rasmus Weirup ville heller gætte på, at man ville kaste samme seriøsitet efter en dansk MGP-udgivelse. Men i North Wests tilfælde er det tilsyneladende bare noget andet. Havde I på Soundvenue på noget tidspunkt nogle overvejelser, der gik på, om I bare skulle betragte hende som en almindelig 12-årig pige, der lavede musik?

Nej. Men jeg ser heller ikke noget uansvarligt i at tage en 12-årig alvorligt som musiker, siger Rasmus Weirup. Og almindelige 12-årige bliver heller ikke markedsført af professionelle pladeselskaber, siger han. Men hun ser en problematik i, at man fra mediernes side køber ind på den fortælling, der fra North Wests professionelle bagland bliver solgt til anmeldere og musikformidlere.

Jeg kan mærke i maven, at vi skal slå koldt vand i blodet. Og det er også, fordi der er en tendens til, at de nye artister bliver yngre og yngre, og det er en benhård branche at være i. Vi skal passe på, hvordan vi tænker om artister. Der er en skævvridning, der er ret speciel.

Jeg synes, vi skal passe på, at de ikke bliver alt for små





