Norske organisationer slår alarm over stigende snusforbrug

En stigende snusforbrug i Norge giver norske organisationer anledning til at slå alarm. De hvide nikotinposer bliver også brugt flittigt blandt gravide kvinder. Ifølge jordemødre ser de nyfødte børn med nikotinabstinenser. Dette kan have flere konsekvenser, blandt andet lav fødselsvægt, dødfødsel eller muligheden for at føde et barn, der er afhængig af nikotin og som har abstinenser.

En stigende snusforbrug i Norge giver norske organisationer anledning til at slå alarm. De hvide nikotinposer bliver også brugt flittigt blandt gravide kvinder . Ifølge jordemødre ser de nyfødte børn med nikotinabstinenser.

Dette kan have flere konsekvenser, blandt andet lav fødselsvægt, dødfødsel eller muligheden for at føde et barn, der er afhængig af nikotin og som har abstinenser. Børn med abstinenssymptomer har brug for meget trøst, og hjernen har brug for hvile og udvikling de første dage efter fødslen. Heldigvis er abstinenssymptomer lette at behandle og forsvinder normalt af sig selv efter et par dage.

Ifølge norske kvinder mellem 25 og 34 år, der tager snus dagligt, er der ikke konkrete tal på, hvorvidt der er sket en stigning i antallet af nyfødte med abstinenssymptomer. Men det viser dog, at hele 22 procent af norske kvinder i denne aldersgruppe angiver, at de tager snus dagligt.

Det er flere norske organisationer, der slår alarm over stigende snusforbrug i Norge, og det er også kvinder, der tager snus, mens de er gravide, der kan være med til at forårsage nikotinabstinenser hos deres børn. Det kan have alvorlige konsekvenser for børnene, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette og at søge hjælp, hvis man er gravid og tager snus.

Jordemødre og børnesygeplejersker kan også være med til at hjælpe kvinderne med at holde sig fra snus under graviditeten, og det kan være en god idé at spørge sine læger eller sygeplejersker om råd, hvis man er gravid og tager snus





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