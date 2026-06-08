Norske jordbæravlere indkaldt til krisemøde efter rødmarv-sygdommen

Norske jordbæravlere er blevet indkaldt til krisemøde i Mattilsynet, efter landets største jordbærproducent er blevet ramt af svampesygdommen rødmarv. Sygdommen kan ødelægge høsten og har spredt sig til andre jordbæravlere, da den konkrete producent har solgt planer videre.

Norske jordbæravlere er blevet indkaldt til krisemøde i Mattilsynet , efter landets største jordbærproducent er blevet ramt af svampesygdommen rødmarv . Sygdommen kan ødelægge høsten og har spredt sig til andre jordbæravlere , da den konkrete producent har solgt planer videre.

På mødet skal det drøftes, hvordan krisen kan håndteres. Rødmarv angriber jordbærplanters rødder og danner sporer, som kan overleve i jorden i op til 15 år, mens der ikke findes nogen effektiv behandling, der kan slå den ned. Desuden har tusindvis af familier søgt om hjælp til at få feriebudgettet til at gå op, men antallet ligger på niveau med sidste år. Mange i målgruppen har modtaget fødevarechecken, som den tidligere regering fik gennemført lige inden valget.

Europa har i foråret været ramt af usædvanligt kraftig varme, og forskere advarer om, at noget værre kan være på vej. Flere klimamodeller peger på, at kloden kan være på vej mod en kraftig El Niño - en såkaldt super-El Niño, som kan give ekstremt høje temperaturer og bringe uorden i vejrsystemerne. Selvom det udspiller sig langt fra Danmark, så vil virkningerne have global effekt.

Konkret er en 20- og en 25-årig mand tiltalt for drab ved at have fået den nu 17-årige mistænkte gerningsmand til at dræbe kvinden. Politiet mener, at det var den 17-årige, der på gerningstidspunktet var 16 år, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Anna Danielsen Gille Ukrainske styrker har indtil videre generobret 600 kvadratkilometer af deres land, som Rusland havde besat, i 2026.

Alene i maj måned skal Ukraine have taget 100 kvadratkilometer land tilbage på ukrainske hænder. Det siger EU's udenrigschef, Kaja Kallas, på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Cypern mandag. - Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet. For de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, siger Kaja Kallas.

Letlands militær har her til formiddag aktiveret luftalarmerne på i den østlige del af landet nær grænsen til Rusland og Belarus og bedt folk om at blive inden døre. Efter meldingen om, at Nato har skudt en drone ned, er luftalarmen blevet afblæst, oplyser Letlands forsvar. Reageringen vil gerne have gratis offentlig transport til børn og unge. I Fredericia kan alle gå ind i bussen uden billet, og det har fået passagertallet i vejret.

En sort bjørn har været set flere steder i byen, der har omkring en halv million indbyggere, i løbet af weekenden, hvor den både er dukket op i en park og har været set på videoovervågning i bymidten og i beboelsesområder. Det har fået myndighederne til at lukke 94 skoler mandag, mens politiet og lokale jægere er på jagt efter bjørnen. I Japan er der indtil videre i år blevet set 50.000 bjørne, hvilket er rekord.

Det er første gang, de bliver set så tæt på Tokyo. I sidste uge har der været en sæson med over 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampene i FC Midtjylland. Klubben går nu med overvejelser om at bygge til, men der ligger ikke nogle konkrete planer endnu. Selvom de fleste kampe næsten er udsolgt, er der stadig efterspørgsel på flere billetter og venteliste på at få et sæsonkort.

Mindst 129 personer er meldt kvæstede alene i regionen Soccsksargen efter et jordskælv i Filippinerne. Det oplyser det filippinske kontor for civilforsvar ifølge BBC





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