Norsk rapport: Atomkraft er ikke rentabelt – Storbritannien i industriel nedtur

En ny norsk rapport konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt. Samtidig diskuteres Storbritanniens industrielle nedtur og manglende evne til at omstille sig til grønnere energikilder.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft længe været en del af energiforsyningen. En længe ventet rapport, der skulle belyse Norge s muligheder for atomkraft, er nu offentliggjort. Rapportens konklusion er dårligt nyt for fortalere for atomkraft: 'Ikke rentabelt', lyder det.

Norge, ligesom Danmark, har i de seneste år genovervejet sin historiske modstand mod atomkraft, selvom det har været fastlagt i landets energipolitik siden 1980'erne at sige nej tak til atomkraft. Regeringen nedsatte for et par år siden en komité, der skulle undersøge spørgsmålet om, hvorvidt landet bør satse på atomkraft, og nu er udvalgets resultater tilgængelige. Debatten om atomkraft i Norge er således blevet aktualiseret med offentliggørelsen af denne rapport, der stiller spørgsmålstegn ved økonomien i atomkraftsprojekter i Norge. Rapporten giver anledning til en dybere analyse af energimarkedet og de økonomiske faktorer, der spiller ind, når der skal træffes beslutninger om fremtidens energikilder. Yderligere information om rapporten og dens konsekvenser er tilgængelig for abonnenter på Ingeniøren, Version2 og Radar, hvor man kan læse mere om de tekniske og økonomiske aspekter af energiproduktion. Samtidig med debatten om atomkraft i Norge, er der en parallel diskussion i gang om Storbritanniens energipolitik. Niels Peter Jensen påpeger, at Storbritanniens nedtur i forhold til energiforbrug og industri ikke kan tilskrives eksterne faktorer som COVID-19, finanskriser eller energikriser. Han fremhæver, at Storbritannien i stedet selv er skyld i deres situation, og at de ikke har formået at følge med udviklingen i nabolandene. De nordiske lande, herunder Finland, Sverige og Norge, har formået at bevare deres kerneindustri og samtidig omstille sig til grønnere energikilder. Finland har holdt fast i atomkraft, Sverige og Norge satser på vandkraft, og flere lande i Norden har udvidet deres vind- og solenergi-kapacitet. Dette står i kontrast til Storbritannien, der ser ud til at være i en industriel nedtur. Kritikken af Storbritanniens energipolitik fokuserer på manglende rettidig omhu og investeringer i fremtidens energikilder og industri. Erik Brandt Petersen supplerer denne kritik ved at fremhæve Storbritanniens afhængighed af import af energi, og han pointerer, at nedturen for den britiske industri startede allerede efter Anden Verdenskrig. Han peger på, at en kombination af faktorer, herunder finanskrise, COVID-19, Brexit og krigen i Ukraine, har forværret situationen. Han bekymrer sig om, hvorvidt Storbritannien kan nå at omstille sig i tide. Han fremhæver, at selvom landet udbygger atomkraft, sol- og vindenergi, så går det alt for langsomt. Han pointerer endvidere, at der er et fald i elforbruget i Storbritannien, ikke fordi befolkningen sparer på strømmen, men fordi industrien er i forfald. En vigtig pointe i debatten er altså, at selvom atomkraft kan være et element i en bæredygtig energiforsyning, er det ikke nødvendigvis rentabelt under alle omstændigheder. Den norske rapport viser, at der skal tages mange hensyn, når man skal vælge fremtidens energikilder. Samtidig understreger debatten om Storbritannien, at rettidig omhu og investeringer i nye energiteknologier er afgørende for at opretholde en stærk industri og et stabilt energiforsyningssystem.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge afviser atomkraft: Rapport konkluderer, at det ikke er rentabeltEn ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt for landet. Rapporten har skabt debat om energipolitik og potentialet for forskellige energikilder.

Read more »

Norge afviser atomkraft: Rapport kalder det 'ikke rentabelt'En ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt for landet, og afviser dermed mulighederne for at implementere energiformen.

Read more »

Norge siger nej til atomkraft: Rapport vurderer energiformen som ikke rentabelEn ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt. Rapporten har undersøgt mulighederne for atomkraft i Norge og er dårligt nyt for dem, der støtter energiformen.

Read more »

Norge siger nej til atomkraft: Ny rapport afviser rentabilitet, mens Danmark satser på biogasEn ny norsk rapport konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt for Norge. Samtidig markerer Danmark en milepæl med det 60. biogasanlæg koblet på gasnettet og udvider dermed sin satsning på grøn energi.

Read more »

Norge afviser atomkraft: Rapport konkluderer at det ikke er rentabeltEn ny rapport viser, at atomkraft ikke er en rentabel løsning for Norge. Samtidig markerer det 60. biogasanlæg koblet til det danske gasnet en vigtig milepæl i den grønne omstilling.

Read more »

Norge afviser atomkraft: Rapport vurderer energiformen som ikke rentabelEn ny rapport konkluderer, at atomkraft ikke er økonomisk rentabelt i Norge, hvilket bringer landets mulige fremtidige satsning på atomkraft i fokus. Samtidig fortsætter udviklingen inden for vedvarende energi, med fokus på vindmøllers levetid og udbygningen af biogasanlæg i Danmark.

Read more »