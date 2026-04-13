Norsk rapport: Atomkraft er ikke rentabelt i Norge

En ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt. Rapporten belyser udfordringerne og økonomiske aspekter ved atomkraft i Norge og sammenligner med andre landes erfaringer.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft været en del af energiforsyningen i lang tid. En længe ventet rapport, der skulle kaste lys over Norge s muligheder for atomkraft, er nu offentliggjort. Udvalgets konklusion er ikke positiv for tilhængerne af atomkraft, da rapporten vurderer, at atomkraft ikke er rentabel i Norge .

I de seneste år har Norge, ligesom Danmark, genovervejet landets historiske modstand mod energiformen, selvom det har været en fast del af landets energipolitik siden 1980’erne at afvise atomkraft. Den norske regering nedsatte for et par år siden en komité, der skulle undersøge, om landet burde satse på atomkraft. Nu er rapporten klar, og den peger på udfordringerne ved at gøre atomkraft rentabelt i Norge.

Prisen for atomkraft er et centralt spørgsmål, og der henvises til eksempler som produktionsprisen på OL3-værket, der ligger på omkring 25 øre/kWh eller €33 pr. MWh. Det påpeges, at det kan være svært at gentage sådanne lave priser.

Derudover er der en diskussion om, hvordan forskellige former for energi, herunder havvind, vil blive påvirket, hvis atomkraft indgår i energimikset. Udfordringer i forhold til statslige støtteordninger og strike prices for atomkraftprojekter i andre lande, som for eksempel Polen, bliver også taget op. I Polen er der en statsgaranti for gældsfinansiering og en CfD-kontrakt, som sikrer en bestemt strike price for elektriciteten. Sammenligninger foretages med nuværende strike prices, der ligger omkring 1,25 kr/kWh i Storbritannien, samt referencepriser, som er omkring 60 øre/kWh.

De samlede omkostninger inkluderer ikke altid den britiske andel af byggefinansieringen eller ekstra midler, der kanaliseres ind i systemet via højere elregninger. Produktionsprisen på OL3-værket anvendes som et eksempel, hvor to afskrevne anlæg stadig producerer elektricitet. Der diskuteres også bekymringer om interesseorganisationers indflydelse på 'videnskabelige' rapporter og data, især i forhold til påstande om atomkrafts CO2-udledning.

Debatten belyser usikkerhederne i data og valget af oplysninger, hvilket kan føre til forskellige konklusioner baseret på forskellige udgangspunkter. Diskussionen omfatter forskellige synspunkter og de underliggende antagelser, der ligger til grund for forskellige vurderinger af atomkraftens miljømæssige påvirkning.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge afviser atomkraft: Rapportens konklusion er klarEn ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt. Artiklen sammenligner Norges situation med Storbritanniens industrielle nedtur og de nordiske landes succes med grøn omstilling og bevarelse af industrien.

Read more »

Norge afviser atomkraft: Rapportens konklusion er dårligt nytEn ny rapport konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt i Norge, hvilket skaber debat om landets energiforsyning. Samtidig er der diskussion om årsagerne til Storbritanniens industrielle nedtur og sammenligninger med de nordiske landes succesfulde grønne omstilling.

Read more »

Norsk rapport: Atomkraft er ikke rentabelt for NorgeEn ny rapport konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt for Norge, hvilket sætter en stopper for fornyet overvejelse af energiformen i landet.

Read more »

Norge siger nej til atomkraft: Ny rapport afgør energifremtidEn længe ventet rapport konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt i Norge. Landet genovervejer sin energipolitik og stiller spørgsmål ved atomkraftens rolle i fremtiden.

Read more »