Norsk forsikring advarer: Rejseforsikring dækker ikke ved aflysning på grund af hedebølger

Den norske forsikringsbranche advarer turister om, at rejseforsikringen ikke dækker, hvis man aflyser en ferie på grund af frygt for hedebølger. Kun pludselige helbredelsesskader fra ekstrem varme er dækket. Studér vejret, før du booker, især hvis du har kroniske lidelser.

Sommerferie n nærmer sig med hast, og mange danskere planlægger deres sommerophold. På samme tid advarer den norske forsikringsbranche imidlertid turister om en vigtig begrænsning i rejseforsikringens dækning.

Anledningen er varsler om hedebølger i forskellige europæiske lande. Ifølge Hanne Iversen Rye, skadesforebygger hos Storebrand, dækker rejseforsikringen kun pludselige og uforudsete skader eller sygdomme, der direkte følger af ekstrem varme - ikke ved aflysninger, der skyldes frygt for, at det bliver for varmt. Hun understreger, at en aflysning af en rejse på grund af vejrængstel du skal selv træffe beslutningen om at booke en rejse, især hvis du allerede er forsikret.

Det er især vigtigt at være opmærksom, hvis du har kroniske lidelser, da høje temperaturer kan forværre din tilstand. En lægelig godkendelse af en rejse giver ikke automatisk forsikringsdækning. Forsikringsselskaber fungerer i stigende grad som rådgivere, da konflikter, sygdomsudbrud og klimabegivenheder har øget behovet for vejledning. Det anbefales derfor at undersøge vejrforholdene grundigt, før man booker, især hvis destinationen har temperaturer over 40 grader





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