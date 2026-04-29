Norlys skruer op for investeringer i elnettet, men må afvise nye kunder på grund af kapacitetsproblemer

Norlys investerer rekordsummer i elnettet, men må samtidig afvise nye kunder på grund af flaskehalse i transmissionsnettet. Adm. direktør Gert Vinther Jørgensen advarer om, at elektrificeringen står over for en alvorlig infrastrukturudfordring, og kræver politisk handling for at løse problemet.

Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig, hvilket betyder, at alle artikler er frit tilgængelige for alle læsere. De to virksomheder har ingen indflydelse på indhold eller redaktionelle valg på platformen.

Norlys, et af Danmarks største energiselskaber, står over for en alvorlig udfordring. Selskabet har besluttet at øge investeringerne i elnettet til 2 mia. kr. , men er samtidig nødt til at afvise nye virksomheder, fordi kapaciteten i det statslige transmissionsnet er presset. Gert Vinther Jørgensen, administrerende direktør i Norlys, advarer om, at flaskehalse i transmissionsnettet tvinger selskabet til at afvise nye kunder, og kræver politisk handling for at få udbygget kapaciteten.

I 2020 satte den daværende regering med Mette Frederiksen (S) i spidsen et mål om en halv million elbiler i 2030. Dette mål blev allerede nået i oktober 2025. I dag kører over 600.000 elbiler rundt på de danske veje. Elbilernes fremmarch viser, at elektrificeringen sker i et hurtigt tempo, men også at elnettet er ved at blive overbelastet.

Mens efterspørgslen efter strøm eksploderer, halter udbygningen af infrastrukturen bagefter, især i det statslige transmissionsnet, hvor kapaciteten flere steder er så presset, at energiselskaber nu må afvise nye kunder. Hvis ikke vi får afklaret, hvor og hvornår der er adgang til det overordnede net, får vi et samfundsmæssigt problem, siger Gert Vinther Jørgensen.

De tilsandede motorveje i statens energinet betyder samtidig, at trafikken kan klumpe sig sammen i de lokale net, DSO’erne – de såkaldte landeveje – hos distributionsselskaberne, herunder Norlys, der driver landets geografisk største elnet. Der, hvor udfordringen er lige nu, er, at motorvejen, transmissionsnettet, ikke kan tage sin del af trafikken. Derfor kører bilerne ud på hovedvejene og bivejene i stedet for.

Og vi risikerer, at villavejene og hovedvejene kommer til at skulle agere motorveje, og det er de ikke bygget til, forklarer Gert Vinther Jørgensen. Norlys’ elnet dækker omkring 40 pct. af Danmark og størstedelen af Jylland. Gert Vinther Jørgensen understreger, at udviklingen ikke er kommet bag på selskabet. For at følge med har selskabet dog været nødt til markant at skrue op for investeringerne.

Vi har længe kunnet se udviklingen, og vi har tre-fire-doblet vores investeringsniveau i vores del af elnettet sammenlignet med for tre år siden. Vi har sat organisationen op til det, siger han. Sidste år investerede Norlys 1,6 mia. kr. i elnettet, og i år ventes investeringerne at nå op på omkring 2 mia. kr. Vi investerer en rekordstor sum.

Det gør vi for at kunne koble flere forbrugere og mere energiproduktion på nettet samt for at løfte hele sikkerhedsagendaen, siger han. Men selv milliardinvesteringer i distributionsnettet løser ikke problemet, hvis ikke transmissionsnettet følger med. Vi kan kompensere et stykke ad vejen, men vi kan ikke erstatte kapaciteten i transmissionsnettet. Det bliver for dyrt over tid, hvis transmissionsnettet ikke følger med, siger Gert Vinther Jørgensen.

Hvis ikke vi får afklaret, hvor og hvornår der er adgang til det overordnede net, får vi et samfundsmæssigt problem, fordi elektrificeringen går i stå, og kunderne ender med ikke at få den strøm, de har behov for. Han retter derfor blikket direkte mod Christiansborg. Et nyt Folketing er for nyligt trådt til. Men en regering mangler fortsat – og dermed også en retning i en situation, hvor presset vokser.

Der skal træffes en politisk beslutning om, hvilke typer af netkunder der skal prioriteres og have forrang i denne overgangsperiode, siger Gert Vinther Jørgensen. Han efterlyser samtidig, at Energinet får rammerne til at udbygge kapaciteten hurtigere. I dag halter transmissionsnettet flere steder efter efterspørgslen. Samtidig skal Energinet sættes i stand til hurtigst muligt at udbygge den manglende kapacitet i transmissionsnettet.

Indtil det sker, er konsekvenserne allerede tydelige: virksomheder bliver afvist, investeringer udskydes – og den grønne omstilling risikerer at ramme en hård flaskehals i infrastrukturen. Ifølge Norlys’ netselskab N1 har selskabet aktuelt 93 projekter, som ikke kan få en tilslutningsaftale på grund af kapacitetspresset i transmissionsnettet. Som situationen er nu, er vi nødt til at sætte behandlingen af nye større projekter på pause, siger Gert Vinther Jørgensen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine skifter til decentraliseret og vedvarende energi efter russiske angrebRussiske angreb på ukrainske kraftværker har tvunget landet til at omstille sig til et mere decentraliseret og vedvarende energisystem. Et decentraliseret elnet anses for essentielt for at modstå hybride angreb, og muligheden for 'ø-drift' (off grid) med husbatterier, solceller og elbiler øger modstandsdygtigheden.

Read more »

Tredje sæson af Orkestret er på vej på DRNye navne slutter sig til satirikerne Rasmus Bruun og Frederik Cilius i den kommende sæson af 'Orkestret'.

Read more »

Pendlere er glade: Københavns Lufthavn Station udvides med to perronerMed to nye perroner kan der køre op til ti tog mere i timen på stationen.

Read more »

Kun en uge på OnlyFans: 'American Pie'-stjerne får svimlende lønNogle af pengene skal bruges på velgørenhed, lyder det.

Read more »

Beskæftigelsen falder for første gang i to årI februar faldt antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked med 1100 personer, viser opgørelse.

Read more »

Coop genindfører talkumfrit babypudder fra eget mærkeEfter at have fjernet babypudder på talkumbasis i 2024 på grund af kræftrisiko, bringer Coop nu produktet tilbage på hylderne. Den nye version fra mærket Änglamark er lavet på majs og indeholder ikke talkum. Johnson & Johnson stoppede også med talkumbaseret babypudder i 2023 efter erstatningskrav.

Read more »