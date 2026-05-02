Norges olieformue vokser eksplosivt – Danmark kritiseres for passivitet

Norges oliefond er vokset til svimlende 20.600.000.000.000 norske kroner på baggrund af stigende oliepriser forårsaget af geopolitiske spændinger. Samtidig kritiseres Danmark for ikke at udnytte Svanefeltet, og der stilles spørgsmålstegn ved Europas grønne spændetrøje.

Det er mildest talt forbløffende, at Danmark ikke har udnyttet potentialet i Svanefeltet . Det er simpelthen uforståeligt. I Norge observerer man med stigende undren, hvordan Europa tilsyneladende har påtaget sig en selvpålagt begrænsning i sin energipolitik.

STAVANGER – Tallene ændrer sig med en hastighed, der næsten er overvældende. En million, to millioner, tre millioner, og det sker på blot få sekunder. Jeg står på Oliemuseet i Stavanger og betragter et lille display med lysende orange tal, der illustrerer den konstante strøm af penge ind i den norske oliefond. Fondens værdi er nu oppe på den svimlende sum af 20.600.000.000.000 norske kroner.

Den imponerende hastighed på tælleren skyldes primært den markante stigning i olieprisen, som har fundet sted siden USA og Israel i slutningen af februar igangsatte militære operationer mod Iran. Iran svarede igen ved at blokere Hormuzstrædet, en vital passage for en femtedel af verdens samlede olie- og flydende gasforsyning.

I næsten to måneder har den gennemsnitlige pris for en tønde olie ligget over 90 dollar, og for et land som Norge, der producerer to millioner tønder olie dagligt, betyder det en betydelig indtægtsstigning. Det er en simpel regneopgave, der afslører omfanget af de økonomiske fordele. Denne situation rejser spørgsmål om Danmarks energipolitik og de potentielle tabte indtægter ved ikke at udnytte Svanefeltet. Det er en debat, der bør føres med åbenhed og en grundig vurdering af de langsigtede konsekvenser.

Den norske model, med en aktiv udnyttelse af olie- og gasressourcer kombineret med en ansvarlig forvaltning af indtægterne, fremstår som en interessant kontrast til den mere tilbageholdende tilgang, der præger mange europæiske lande, herunder Danmark. Den aktuelle geopolitiske situation, med krig og trusler om blokader, har tydeligt demonstreret, hvor afhængig verden stadig er af fossile brændstoffer.

Selvom der er en stigende fokus på grøn energi og bæredygtige løsninger, er overgangen ikke sket hurtigt nok til at eliminere behovet for olie og gas. Denne afhængighed giver lande som Norge en betydelig strategisk og økonomisk fordel. Den norske oliefond er ikke blot en opsparing for fremtiden, men også et instrument til at stabilisere økonomien og finansiere velfærdsstaten.

Fondens størrelse giver Norge en unik mulighed for at investere i forskning og udvikling af nye teknologier, herunder grøn energi, og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Samtidig er det vigtigt at huske, at olie- og gasindustrien også skaber arbejdspladser og bidrager til den økonomiske vækst i Norge. Debatten om Svanefeltet i Danmark bør derfor ikke kun handle om miljømæssige hensyn, men også om de potentielle økonomiske og sociale konsekvenser af at lade ressourcen ligge uudnyttet.

Det er en kompleks problemstilling, der kræver en nuanceret analyse og en bred politisk debat. Derudover er der en interessant parallel til den kritik, der rettes mod et ungt par, der har moderniseret deres 1960er-villa. Hvorfor er der så stor fokus på, hvordan andre vælger at leve og indrette sig? Er det et udtryk for en generel tendens til at dømme og kontrollere andres valg, eller er det et spørgsmål om æstetiske præferencer og kulturelle normer?

Denne tilsyneladende usammenhængende observation understreger en dybere tendens i samfundet til at fokusere på det overfladiske og negligere de mere fundamentale spørgsmål, som f.eks. energipolitik og ressourceudnyttelse





