Norges kronprinsesse Mette-Marit får ny livschance efter lungetransplantation

Kongehuset bekræfter, at Norges kronprinsesse Mette-Marit har undergået en vellykket lungetransplantation efter lang tids sygdom med lungefibrose. Hun er nu indlagt på Rikshospitalet i Oslo for genoptræning, mens sundhedsministeren forsikrer om, at hun ikke har fået særbehandling. Nyheden har været mødt med stor sympati fra befolkningen og internationale royaler.

Norge s kronprinsesse Mette-Marit har fået en vellykket lungetransplantation efter flere års kamp med lungefibrose. Den 52-årige kronprinsesse, der siden 2018 har været alvorligt syg, har nu modtaget nye lunger og er indlagt på Rikshospitalet i Oslo, hvor hun gennemgår en omfattende genoptræning.

Kongehuset har meddelt, at lægerne vil overvåge, om de nye lunger fungerer korrekt. Meddelelsen er kommet som en lys punkt i en ellers vanskelig tid for den norske kongefamilie, som har stået over for kritik i forbindelse med tidligere møgsager. Imidlertid har mange nordmænd udtrykt stor sympati for kronprinsessens livstruende sygdom og sendt varme hilsner. Kronprinsparret har takket for omsorgen og bemærket, at det betyder meget i den krævende situation.

Beboere i Oslo, som blev interviewet, udtrykte også tilfredshed med, at hun har fået en ny chance, selvom nogen håbede, at hun ikke var kommet foran i køen til transplantation. Sundhedsministeren har understreget, at kronprinsessen ikke har modtaget særbehandling i sundhedssystemet, og at ventetiden i øjeblikket er kort. Ifølge en korrespondent har nordmændene klart skilt melleg kritikken af de tidligere episoder og sympatien for hendes helbred.

Flere norske ledere, herunder statsministeren, samt det svenske kongehus og danske dronning Mary har sendt hilsner om god bedring. En norsk kommentator beskriver det som en rutsjebanetur for familien, men understreger, at der er grund til at være optimistisk for Kronprinsessens fremtid og for, at familien kan komme videre. Ledere i medierne deler denne optimisme og ønsker hende en fuld genopretning





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