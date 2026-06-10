Norges kongefamilie kæmper med en alvorlig sygdom: Mette-Marit er på venteliste til lungetransplantation

Norges kongefamilie har været ramt af flere helbredsmæssige udfordringer i det seneste år. Dronning Sonja blev indlagt med hjerteflimmer og hjertesvigt, mens kong Harald blev behandlet på et hospital på Tenerife efter en infektion og dehydrering. Nu kæmper Mette-Marit med en alvorlig sygdom, og kronprinsparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, vender tilbage til Norge for at være tæt på sin mor.

Hver anden dansker glemmer vigtig detalje inden sommerferien: Kan ende med at få store konsekvenser for dit helbred For første gang siden kronprinsesse Mette-Marit blev sat på venteliste til en lungetransplantation, sætter Norge s kongepar ord på familiens svære situation.

Under et besøg i den nordlige del af Norge tirsdag kommenterede kong Harald og dronning Sonja på svigerdatterens helbred. Ingen havde set det komme: Uventet godt nyt for Mette-Marit Hendes tilstand er nu så alvorlig, at hun er blevet placeret på listen over patienter med størst behov for en lungetransplantation. Kongeparrets udmelding kommer i en periode, hvor usikkerheden fylder i den norske kongefamilie.

Kong Harald fortalte, at familien tager situationen dag for dag, mens de afventer nyt om Mette-Marits behandling og muligheden for at finde en egnet organdonor. Den alvorlige situation har også fået betydning for kronprinsparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra. Den 22-årige prinsesse er vendt tilbage til Norge fra Sydney, hvor hun studerer samfundsfag på universitetet, for at være tæt på sin mor.

På tirsdagens pressemøde blev kong Harald spurgt, om prinsessen kan få en større rolle i kongehuset i den kommende tid. Det er dog endnu ikke noget, familien har taget stilling til, og håbet er fortsat, at hun kan færdiggøre sin uddannelse som planlagt. Det seneste år har samtidig budt på flere helbredsmæssige udfordringer for den norske kongefamilie.

Dronning Sonja blev i maj indlagt med hjerteflimmer og hjertesvigt, mens kong Harald tidligere på året blev behandlet på et hospital på Tenerife efter en infektion og dehydrering





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