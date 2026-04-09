Norge siger nej til atomkraft: Rapport vurderer energiformen som ikke rentabel

En ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt. Rapporten har undersøgt mulighederne for atomkraft i Norge og er dårligt nyt for dem, der støtter energiformen.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft været en etableret del af energiforsyningen i lang tid. En ny rapport, der er blevet ventet med spænding, har til formål at kaste lys over Norge s muligheder for at satse på atomkraft. Rapporten er nu blevet offentliggjort, og dens konklusioner er ikke gode nyheder for dem, der støtter atomkraft. Rapporten konkluderer at atomkraft ikke er rentabelt i Norge .

\I de seneste år har Norge, ligesom Danmark, genovervejet sin historiske modstand mod atomkraft. Indtil nu har det ellers været en fast del af landets energipolitik siden 1980'erne at afvise atomkraft. For et par år siden nedsatte den norske regering en komité, hvis primære opgave var at undersøge, om landet burde satse på denne energiform. Nu er udvalgets rapport klar, og den præsenterer resultater, der ikke er gunstige for atomkraftens fortalere. Rapporten tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Norge bør inkludere atomkraft i sin energimix, og de negative konklusioner kan få betydning for den fremtidige energipolitik i landet.\Med fokus på energiproduktionens fremtid, er det vigtigt at diskutere andre energikilder og deres potentiale. Sol- og vindkraft har sine begrænsninger, men spiller også en vigtig rolle i overgangen til grønnere energikilder. Ved at starte planlægningen nu og forvente, at et atomkraftværk er færdigt og tilsluttet elnettet i 2050, kan man betegne som forsigtig optimistisk. Det er ikke kritisk, hvornår kernekraft er færdig, men jo før jo bedre. Sol- og vindkraft har en levetid på cirka 25 år, hvorefter man skal udskifte dem. Derfor vil der konstant være anlæg, der skal udskiftes, og allerede nu nærmer havvindmøllerne sig deres designlevetid. Når de første atomkraftværker er klar, kan man stoppe med at erstatte udtjent vedvarende energi 1:1, og det kan gøres mere fleksibelt.\Desuden er gas en begrænset løsning på grund af CO2-udledningen, og biogas er principielt set kun bedre på papiret. Et kg CO2 er et kg CO2, uanset kilden. Nedbrydning af biomasse udleder uundgåeligt CO2. Når gylle, som det ofte er i biogasproduktion, er hovedstammen, vil der allerede under lagring, hvor nedbrydningen begynder, ske emissioner af både metan og lattergas. Når gyllen senere spredes på markerne, fortsætter processen, indtil biomassen er fuldt nedbrudt. De samlede CO2-ækvivalente udledninger fra denne naturlige nedbrydning vil derfor være højere end udledningen fra selve afbrændingen af biogassen. For planterester afhænger udledningsprofilen af, om nedbrydningen sker anaerobt eller aerobt. Anaerobe forhold giver en relativt større mængde af metan, mens aerob nedbrydning primært udleder CO2. Ved afbrænding udledes også CO2 – men igen: hvor er problemet, når udledningen under alle omstændigheder finder sted? Det er vigtigt at huske på, at energiløsninger er forskellige fra land til land. For eksempel er der store forskelle i geografiske og topografiske forhold. Derfor vil energiløsninger variere. Man kan ikke generelt affeje konklusioner fra Norge ved at sige, at de ikke gælder for Danmark. Det kommer selvfølgelig an på, hvad konklusionerne angår. Sol og vind er ikke nok alene, og det er atomkraft heller ikke. Ingen af dem egner sig til at dække backup og spidslast. Her skal vi bruge en buffer eller et lager, som for eksempel et gaslager, et batterilager eller et vandmagasinlager. Nordmændene har vandmagasinerne. Vi har faktisk allerede gaslagre - lavet til naturgas, men også brugbare til biogas. Måske får vi også brintlagre ad åre (måske videreforarbejdet til metanol eller ammoniak). Vi er også ved at få batterilagre





