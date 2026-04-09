Norge siger nej til atomkraft: Ny rapport afviser rentabilitet, mens Danmark satser på biogas

En ny norsk rapport konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt for Norge. Samtidig markerer Danmark en milepæl med det 60. biogasanlæg koblet på gasnettet og udvider dermed sin satsning på grøn energi.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft været en integreret del af energiforsyningen i mange år. Disse nationer har investeret massivt i atomkraftsteknologi og infrastruktur for at sikre en stabil og pålidelig energikilde. I kontrast hertil har andre lande, som for eksempel Danmark og Norge , haft en mere tilbageholdende holdning til atomkraft, primært af sikkerheds- og miljømæssige årsager.

Men debatten om atomkrafts rolle i fremtidens energimix er genopstået i mange lande, drevet af klimaforandringer og behovet for at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. Illustration: Рівненська АЕС, Wikimedia Commons.\En længe ventet rapport, der skulle kaste lys over Norges muligheder for atomkraft, er nu offentliggjort. Udvalget, som den norske regering nedsatte, havde til formål at undersøge, om atomkraft skulle være en del af landets fremtidige energiforsyning. Rapporten er nu ude, og dens konklusioner er skuffende læsning for fortalere af atomkraft. Rapporten fastslår nemlig, at atomkraft ikke er rentabelt for Norge i øjeblikket. Rapporten har analyseret de økonomiske og tekniske aspekter ved atomkraft i Norge og vurderet, at de nuværende omkostninger og teknologiske udfordringer gør det urealistisk at satse på atomkraft i den nærmeste fremtid. Norges historiske modstand mod atomkraft har været markant siden 1980'erne, og den nye rapport ser ud til at bekræfte den nuværende politik. Rapporten er dog ikke det endelige punktum i debatten, men den giver et vigtigt input til den videre energipolitiske diskussion i landet.\Parallelt med diskussionen om atomkrafts fremtid i Norge, fortsætter udviklingen inden for vedvarende energikilder. Et godt eksempel er den grønne omstilling af gasdistributionssystemet i Danmark. Det 60. biogasanlæg er blevet koblet på det danske gasnet. Denne milepæl markerer også en vigtig begivenhed: Anlægget er det første til at blive koblet på gasledningen Grøn Gas Lolland-Falster. Det forbinder Lolland og Falster med det nationale gasnet. Denne udvidelse af infrastrukturen er et klart signal om den voksende betydning af biogas som en fleksibel og bæredygtig energikilde. Biogas udgør nu omkring 40 procent af gassen i det danske net, og den sammenhængende infrastruktur gør det muligt at anvende gassen lokalt eller lagre den, så den er tilgængelig, når der er behov. Desuden er der potentiale for at øge udbyttet fra biogasanlæggene yderligere, ved at udnytte CO2-indholdet i gassen og kombinere anlæggene med solcelleparker og vindmøller for at optimere energiproduktionen. De nuværende regler omkring tariffer er dog en barriere for denne optimering. Udrulningen af vedvarende energi er en vigtig del af den grønne omstilling, og det er afgørende at fortsætte investeringer i vedvarende energikilder for at sikre en bæredygtig fremtid





