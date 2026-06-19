Norge åbner generalkonsulat i Nuuk for at styrke arktisk samarbejde

Norges regering annoncerer etablering af et generalkonsulat i Grønland som led i en ny strategisk udrettelse mod Arktis, mens Norge understreger, at Danmark og Grønland selv skal håndtere forholdene på øen.

Norge s statsminister Jonas Gahr Støre har annonceret, at Norge vil etablere et generalkonsulat i Nuuk, Grønland , som en del af en ny strategisk prioritering af de arktiske områder.

Beslutningen følger efter, at de syv arktiske lande i NATO har udarbejdet en ny strategi for Arktis, og understreger, at forhold i Grønland primært skal håndteres af Danmark og det grønlandske folk. Støre betoner, at Grønland er en nær partner for Norge, og at konsulatet vil styrke den politiske kontakt og samarbejdet om fælles interesser i regionen.

Norges udenrigsminister Espen Barth Eide oplyser, at både Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede er informeret om oprettelsen, og at receptions i Grønland og Danmark har været positiv. Eide bemærker, at Canada, Frankrig, Island, USA og EU allerede har diplomatisk repræsentation i Nuuk, hvilket gør det naturligt, at Norge følger til.

Beslutningen kommer i en tid, hvor Grønland og sikkerheden i Arktis har været i fokus, især efter at Donald Trump i januar 2025 tiltrådte som USA's præsident og udtrykte ønske om, at USA overtager kontrollen med Grønland, og hævdede, at Danmark ikke har tilstrækkelig styr på sikkerheden omkring øen





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