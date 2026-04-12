En ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt. Artiklen sammenligner Norges situation med Storbritanniens industrielle nedtur og de nordiske landes succes med grøn omstilling og bevarelse af industrien.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft længe været en del af energiforsyningen. En længe ventet rapport, der skulle belyse Norge s muligheder for atomkraft, er nu offentliggjort.

Rapporten konkluderer dårligt nyt for fortalere af atomkraft: Det er ikke rentabelt. Norge har, ligesom Danmark, genovervejet sin historiske modstand mod atomkraft, selvom den ellers har været en fast del af landets energipolitik siden 1980’erne at afvise energiformen.<\/p>

Den norske regering nedsatte for et par år siden en komité, der skulle undersøge landets potentiale for atomkraft, og nu foreligger resultatet. Det ser ud til, at atomkraft ikke er den rette løsning for Norge.<\/p>

Der er også omtalt andre emner i artiklen, herunder en diskussion af Storbritanniens industrielle nedtur. Det påstås, at Storbritannien er 100% selv skyld i deres nuværende situation, og at de har sovet i timen, mens andre lande er kommet videre. Artiklen sammenligner Storbritanniens situation med de nordiske lande, hvor man har formået at omstille og bevare deres kerneindustri. Finland har beholdt atomkraft, mens de har udbygget vindenergi og solenergi.<\/p>

Artiklen peger på, at Storbritannien har fejlet med at håndtere udfordringerne og giver ikke COVID-19, finanskriser eller energikrisen skylden for situationen, som nabolandene har løst. Det fremhæves, at Storbritanniens nedtur som industriel stormagt startede umiddelbart efter Anden Verdenskrigs afslutning og blev særligt tydelig i 1980’erne.<\/p>

Finanskrisen, Covid, Brexit og Ukrainekrigen falder sammen med de store fald i elforbruget. England udbygger atomkraft, sol- og vindenergi, men udviklingen går alt for langsomt, og landet er desværre på vej mod en katastrofe.<\/p>

Elforbruget dykker voldsomt i England, og det skyldes ikke primært energibesparelser blandt forbrugerne, men derimod at industrien er i krise i alle segmenter. Artiklen nævner, at den petrokemiske industri er under afvikling, og at landet risikerer at blive dybt afhængigt af import af vigtige råstoffer.<\/p>

Artiklen analyserer udviklingen i Storbritannien, hvor der ses et fald i elforbruget. Denne udvikling sammenlignes med de nordiske lande, der har formået at opretholde en stærk industriel base, samtidig med at de har implementeret grønne omstillinger. Den belyser også Norges vurdering af atomkrafts rentabilitet og fremhæver de forskellige strategier, der er blevet brugt i forskellige lande inden for energiområdet.<\/p>





