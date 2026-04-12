En ny rapport konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt i Norge, hvilket skaber debat om landets energiforsyning. Samtidig er der diskussion om årsagerne til Storbritanniens industrielle nedtur og sammenligninger med de nordiske landes succesfulde grønne omstilling.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft længe været en del af energiforsyningen. En nyligt udgivet rapport, der har til formål at undersøge Norge s potentiale inden for atomkraft, er nu offentliggjort. Rapporten præsenterer en nedslående konklusion for fortalere af atomkraft: Det er ikke rentabelt, lyder det. Dette resultat markerer et vendepunkt i debatten om atomkraft i Norge , som traditionelt har modsat sig energiformen.

Norge, ligesom Danmark, har i de seneste år genovervejet sin holdning til atomkraft, selvom det har været en fast del af landets energipolitik siden 1980'erne at afvise atomkraft. For et par år siden nedsatte den norske regering en komité, der skulle undersøge spørgsmålet om, hvorvidt landet skulle satse på atomkraft, og resultatet af denne undersøgelse er nu tilgængeligt for offentligheden.\Storbritannien har oplevet en markant nedgang i sin industrielle produktion, og der er mange faktorer, der har bidraget til denne udvikling. Nogle peger på eksterne påvirkninger som COVID-19-pandemien og Ukrainekrigen, mens andre mener, at Storbritannien selv bærer ansvaret. Kritikerne fremhæver, at landet har sovet i timen, mens andre nationer har moderniseret og tilpasset sig globale udfordringer. De nordiske lande, herunder Finland, har formået at bevare deres industrielle styrke. Finland har aldrig opgivet atomkraft og leverer stabil strøm til en energikrævende industri, mens andre lande har bevaret deres cementproduktion og en omfattende petrokemisk industri. Danmark og Sverige har investeret massivt i vind- og solenergi, men står nu overfor flaskehalse i udbygningen. Den britiske nedtur kan ses som en konsekvens af en række faktorer, herunder manglende investeringer og en tendens til at undgå ansvar.\Analysen af Storbritanniens energiforbrugskurve viser et fald i elforbruget, der begyndte omkring 2005. Nogle mener, at dette fald er forbundet med finanskrisen, COVID-19, Brexit og Ukrainekrigen. Men andre hævder, at disse faktorer blot er symptomer på et dybere problem. Margaret Thatcher og Brexit var valg truffet af den britiske befolkning, og selvom London tidligere var Europas finansielle centrum, er der nu en bekymring for landets fremtidige udvikling. Mens de nordiske lande har formået at omstille og bevare deres kerneindustri, har Storbritannien fejlet. Det er ikke rimeligt at skyde skylden på eksterne faktorer som COVID-19, finanskriser eller energikriser for en situation, som de nordiske naboer har løst ved rettidig omhu og investeringer. Historien om den britiske nedtur som en industriel stormagt går helt tilbage til efter Anden Verdenskrig. Beslutninger som lukningen af miner, værfter og stålværker i 80'erne har haft en stor indflydelse på udviklingen. Det er vigtigt at analysere de forskellige årsager til Storbritanniens nedtur og lære af både deres succeser og fejl.\I deres iver efter at blive fossilfri, har de desværre gjort deres land fuldstændig afhængigt af import af alle basismaterialer til industrien og vores hverdag. Eksemplerne fra Norden viser, at grøn omstilling er forenelig med fortsat industriel produktion





