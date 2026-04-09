Norge afviser atomkraft: Rapport vurderer energiformen som ikke rentabel

En ny rapport konkluderer, at atomkraft ikke er økonomisk rentabelt i Norge, hvilket bringer landets mulige fremtidige satsning på atomkraft i fokus. Samtidig fortsætter udviklingen inden for vedvarende energi, med fokus på vindmøllers levetid og udbygningen af biogasanlæg i Danmark.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft været en del af energiforsyningen i lang tid. En længe ventet rapport, der skulle kaste lys over Norge s muligheder for atomkraft, er nu offentliggjort. Rapportens konklusion er dårligt nyt for fortalere for atomkraft. Analysen konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt i Norge . Dette kommer efter, at Norge , ligesom Danmark, har genovervejet sin historiske modstand mod atomkraft.

Landet har ellers haft en politik om at sige nej tak til atomkraft siden 1980'erne. Den norske regering nedsatte for et par år siden en komité, der skulle undersøge spørgsmålet om, hvorvidt landet skulle satse på atomkraft, og nu foreligger udvalgets rapport.\I andre nyheder har diskussionen om vedvarende energi og levetiden for vindmøller været i fokus. Oprindeligt antog man, at havvindmøller skulle udskiftes efter 20-25 år. Erfaringer viser dog, at møllerne kan producere strøm i langt længere tid end deres oprindelige designlevetid. De første møller blev designet med betydelige sikkerhedsmargener. Nu, med forbedret teknologi og adgang til stor computerkraft, optimeres møllerne for at maksimere deres levetid og effektivitet. Simulationer på op til 120.000 fuldlasttimer bruges til at teste komponenters holdbarhed, hvilket giver mulighed for at forlænge møllernes levetid. En anden relevant udvikling er tilslutningen af biogasanlæg til det danske gasnet. Nysted Bioenergi på Lolland er blevet det 60. biogasanlæg, der er blevet tilsluttet. Denne tilslutning er særlig, da anlægget er det første, der er tilsluttet gasledningen Grøn Gas Lolland-Falster, som blev taget i brug i 2024 og forbinder Lolland og Falster med det nationale gasnet. Denne udvidelse markerer en vigtig milepæl i udviklingen af vedvarende energi i Danmark, hvor biogasanlæg spiller en stigende rolle.\Debatten om atomkraft kontra vedvarende energi fortsætter. Argumenter for atomkraft fremhæver ofte behovet for en stabil baseload energikilde. Tilhængere af atomkraft peger på, at det er afgørende at vælge de mest økonomisk fordelagtige energikilder, der også er miljømæssigt forsvarlige. Modstandere af atomkraft i Norge fremhæver dog, at rapporten viser, at det ikke er rentabelt. En debat om biobrændsel og CO₂-udledning understreger vigtigheden af at vurdere hele livscyklussen af energiressourcerne. Diskussionen omkring vindmøllers levetid, samt investeringer i infrastruktur for vedvarende energi, såsom biogasanlæg, er eksempler på hvordan energimarkedet udvikler sig. Disse udviklinger påvirker både den teknologiske udvikling og de økonomiske aspekter af energiproduktion





