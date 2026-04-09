Norge afviser atomkraft: Rapport konkluderer at det ikke er rentabelt

En ny rapport viser, at atomkraft ikke er en rentabel løsning for Norge. Samtidig markerer det 60. biogasanlæg koblet til det danske gasnet en vigtig milepæl i den grønne omstilling.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft været en del af energiforsyningen i lang tid. En længe ventet rapport, der skulle belyse Norge s muligheder for atomkraft, er nu offentliggjort. Rapporten konkluderer, at atomkraft ikke er rentabelt for Norge . I de seneste år har Norge , ligesom Danmark, genovervejet sin historiske modstand mod atomkraft, selvom det har været en fast del af landets energipolitik siden 1980'erne at afvise atomkraft.

Den norske regering nedsatte for et par år siden en komité, der skulle undersøge, om landet burde satse på atomkraft, og nu foreligger resultatet. Det er vigtigt at bemærke, at biogasanlæg spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Det 60. biogasanlæg er blevet koblet på det danske gasnet, og det markerer en milepæl, da det er det første anlæg, der er tilsluttet gasledningen Grøn Gas Lolland-Falster, som forbinder Lolland og Falster med det nationale gasnet. Over det seneste årti er antallet af biogasanlæg koblet til gasnettet steget markant. Biogas udgør nu omkring 40 procent af gassen i det danske net, og den sammenhængende infrastruktur gør grøn gas til en fleksibel forsyningskilde. Der er potentiale for at øge udbyttet fra biogasanlæggene yderligere. Cirka halvdelen af den rå biogas er CO2, som kan renses ud og omdannes til metan ved hjælp af brint. Ved at kombinere biogasanlæg med solcelleparker og vindmøller kan man desuden optimere produktionen og anvende overskudsstrøm til PtX og procesvarme. Regler omkring tariffer er dog en barriere for denne udvikling. At planlægge og forvente et atomkraftværk færdigt og i drift i 2050 er en realistisk tidsramme. Jo før kernekraft er tilgængelig, desto bedre





