Norge afviser atomkraft: Rapport finder energiformen 'ikke rentabel'

En ny rapport fra Norge konkluderer, at atomkraft ikke er økonomisk rentabelt. Rapporten vender tommelfingeren ned for atomkraft i Norge og sætter spørgsmålstegn ved landets fremtidige energipolitik.

I lande som Frankrig, Finland, Storbritannien og Ukraine har atomkraft været en etableret del af energiforsyningen i mange år. Illustration: Рівненська АЕС, Wikimedia Commons. En længe ventet rapport, der skulle vurdere Norge s potentiale for atomkraft, er nu offentliggjort. Rapporten bringer dårlige nyheder for tilhængerne af atomkraft. Konklusionen er klar: »Ikke rentabelt« lyder det fra rapporten.

Denne konklusion markerer et betydeligt tilbageslag for de forhåbninger, der har været om at inkludere atomkraft i Norges fremtidige energimix. De seneste år har Norge, ligesom Danmark, overvejet landets tidligere modstand mod atomkraft, selvom det har været en grundpille i landets energipolitik siden 1980'erne at afvise atomkraft. Denne ændring i holdning afspejler en global tendens til at genoverveje atomkraftens rolle i en verden, der kæmper med klimaændringer og behovet for sikre energikilder. For et par år siden besluttede den norske regering at nedsætte en komité, hvis formål var at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt landet skulle satse på atomkraft. Nu foreligger resultatet af komitéens arbejde, og det er tydeligt, at de økonomiske aspekter af atomkraftudvikling i Norge ikke er overbevisende. Rapporten peger på, at de økonomiske udfordringer er for store til, at atomkraft kan konkurrere med andre energikilder. Rapporten har analyseret forskellige aspekter, herunder omkostningerne ved at bygge og vedligeholde atomkraftværker, sikkerhedsmæssige overvejelser og håndteringen af radioaktivt affald. Disse faktorer spiller alle en afgørende rolle for den samlede økonomiske rentabilitet. Konklusionen kommer på et tidspunkt, hvor energimarkedet er præget af stor usikkerhed og hvor lande verden over leder efter løsninger på klimakrisen. Denne rapport kan få indflydelse på den fremtidige energipolitik i Norge. Udover de økonomiske udfordringer, er der også andre faktorer som spiller ind. Sikkerhed og håndteringen af radioaktivt affald er emner, der altid følger med atomkraft. Disse faktorer kan også have stor indflydelse på befolkningens holdning til energiformen. Norge er også kendt for sin fokus på vedvarende energi, såsom vandkraft og vindenergi. Disse energikilder er ofte mere økonomiske og miljøvenlige end atomkraft, hvilket kan have spillet en rolle i rapportens konklusioner.





B.T.s fodboldekspert: Jeg holder aldrig med Sverige til VMB.T.s fodboldekspert Jannick Liburd udelukker at heppe på Sverige under sommerens VM. Han kritiserer svenskernes vej til slutrunden og udtrykker sympati for Norge.

Read more »

5 oplevelser i det norske sommerlandskabOplev Norge fra fjord til fjeld. Denne artikel præsenterer fem unikke oplevelser, der spænder fra vandreture langs fjorde til cykling i bjergene, perfekt til en sommerferie.

Read more »

Skal Norge satse på atomkraft? Ny rapport er skidt nyt for tilhængerneDet er ikke kun i Danmark, at spørgsmålet om atomkraft er blusset op.

Read more »

Norge dropper langtrækkende overvågningsdronerDen norske regering og Forsvaret fravælger anskaffelsen af langtrækkende overvågningsdroner som MQ-9 og MQ-4C Triton.

Read more »

Genbrug af materialer sparer penge og skåner klimaet, mens våbenhvilen i Gaza halterGenanvendelse af byggematerialer viser store besparelser og klimafordele i anlægsprojekter, mens våbenhvilen i Gaza ikke lever op til forventningerne ifølge en ny rapport.

Read more »

Statslige It-Systemer Under Lup: Sårbarheder og Forsømmelser AfsløretEn ny analyse afdækker omfattende sårbarheder i statslige it-systemer, der udgør en potentiel sikkerhedsrisiko. Rapporten peger på mangler i cyberhygiejne og behovet for en mere proaktiv tilgang til it-sikkerhed i den offentlige sektor.

Read more »