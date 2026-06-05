Nordmænd advares: Rejseforsikringen dækker ikke ved hedebølger, hvis du aflyser på grund af varmen

Forsikringsbranchen advarer nu kommende turister om, at rejseforsikringen ikke dækker ved hedebølger, medmindre der opstår en pludselig og uforudset skade eller sygdom som følge af ekstrem varme eller eksempelvis en skovbrand. Hanne Iversen Rye, skadesforebygger hos norske Storebrand, fortæller, at rejseforsikringen ikke dækker, hvis du aflyser en rejse, fordi du er bange for, at det bliver for varmt. Hun understreger samtidig, at nordmænd, der endnu ikke har bestilt deres rejse, bør tænke sig ekstra godt om i forhold til vejret på destinationen.

Det gælder også for nordmænd ene, og i takt med at rejsesæsonen nærmer sig, advarer forsikringsbranchen nu kommende turister. Grunden er, at der er varslet hedebølger i flere europæiske lande denne sommer, og ifølge mediet har det gjort mange rejsende bekymrede.

Hanne Iversen Rye, skadesforebygger hos norske Storebrand, fortæller, at rejseforsikringen ikke dækker ved hedebølger, medmindre der opstår en pludselig og uforudset skade eller sygdom som følge af ekstrem varme eller eksempelvis en skovbrand.

"Forsikringen virker ikke, hvis du aflyser en rejse, fordi du er bange for, at det bliver for varmt. Det er en vurdering, du bør foretage, inden du booker en rejse," siger Iversen Rye. Hun understreger samtidig, at nordmænd, der endnu ikke har bestilt deres rejse, bør tænke sig ekstra godt om i forhold til vejret på destinationen.

Flere fravælger de varmeste destinationer, som de seneste år har oplevet temperaturer på over 40 grader, men samtidig er det ikke alle, der er klar over, at rejseforsikringen ikke dækker, hvis man fortryder sin ferie på grund af varmen. Hanne Iversen Rye peger på, at især personer med kroniske sygdomme bør være opmærksomme, da høje temperaturer kan forværre deres helbredstilstand.

Hun oplyser desuden, at selv hvis en læge vurderer, at en rejse er forsvarlig, er det ikke ensbetydende med, at rejseforsikringen dækker undervejs. Generelt har flere ting som krig i Mellemøsten, hedebølger og virusudbrud de seneste år ført til, at nordmænd i stigende grad søger rådgivning om rejser og forsikringsforhold. Iversen Rye fortæller, at forsikringsselskaberne i høj grad optræder som rådgivere overfor kunder, inden rejsen nærmer sig





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Hedebølger Rejseforsikringen Aflyser Forbryder Kroniske Sygdomme Rådgivning Forsikringsforhold Advarsler Nordmænd

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