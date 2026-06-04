Et overfald på Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst blev ikke afbrudt af it-leverandørens alarmsystem, da det fejlede. Medarbejdere blev sendt hjem med fysiske og psykiske skader.

Nordjyske medarbejderes værste frygt blev til virkelighed, da it-leverandørens alarmsystem fejlede under et overfald i søndags. Systemet virkede heller ikke, da medarbejderne skulle teste det, inden de flyttede ind på det nye supersygehus.

En patient på Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU, i Aalborg Øst overfaldt flere medarbejdere, der blev sendt hjem med fysiske og psykiske skader, efter en nødalarm ikke virkede. Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger. Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Ingeniøren/Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail. I e-mails fra Ingeniøren/Teknologiens Mediehus kan der forekomme markedsføring fra samarbejdspartnere.

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Nordjylland Overfald Alarmsystem Nyt Aalborg Universitetshospital NAU

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