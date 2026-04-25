Nordea narret af svindler – 79-årig kundes konto hacket

En svindler udgav sig for at være en 79-årig Nordea-kunde og fik adgang til en anden mands konto. Sagen rejser spørgsmål om bankens sikkerhedsprocedurer og brugen af CPR-numre som identifikationsmiddel.

En kriminel formåede at narre Nordea s kundeservice til at tro, at han var en 89-årig kunde. Ved at spille forvirret fik han adgang til Jens Sørensens konto, mens ofret selv efterfølgende blev overladt til at håndtere politianmeldelsen.

I oktober sidste år ringede en mand til Nordeas 24/7-kundeservice. Hans stemme lød ung, og han udgav sig for at være den 79-årige Jens Sørensen, men blev først afvist da han ikke kunne svare på bankens identifikationsspørgsmål. Ved andet forsøg lykkedes det ham at overbevise kundeservicemedarbejderen om sin identitet og få adgang til Jens Sørensens konto.

Denne hændelse kommer efter en tidligere historie i Ingeniøren om Lene, der fik lænset sin konto på grund af en 'menneskelig fejl' hos Nordea, hvilket fik Jens Sørensen til at dele sin egen oplevelse med manglende sikkerhed i banken. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om Nordeas sikkerhedsprocedurer og deres evne til at beskytte deres kunder mod svindel. Det er bekymrende, at en svindler kan narre kundeservicen ved blot at udgive sig for at være en anden og spille forvirret.

Dette indikerer, at bankens identifikationsmetoder er utilstrækkelige og lette at omgå. Flere kommentatorer påpeger, at banken burde anmelde sagen til politiet, da svindlen er foregået imod dem. Derudover fremhæves det, at Nordea bør tage ansvar for at forbedre deres sikkerhedssystemer for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Det er et velkendt problem at balancere mellem at undgå falske positive (godkende falske henvendelser) og falske negative (afvise legitime henvendelser).

En for stram sikkerhed kan føre til, at legitime kunder bliver afvist og ikke kan bruge deres konti. Udover den konkrete sag med Jens Sørensen, rejser artiklen også bredere spørgsmål om brugen af CPR-numre som identifikationsmiddel. Det fremhæves, at CPR-numre er 'semi følsomme' personoplysninger og ikke bør deles letfærdigt, især ikke med velgørenhedsorganisationer. CPR-numre bør heller ikke bruges som statiske kodeord, da de kan ændres, for eksempel i forbindelse med kønsskifte.

Eksperter peger på, at den ukritiske brug af CPR-numre er en af de største indgange til it-kriminalitet i Danmark. Jens Sørensen opfordres til at udnytte sine rettigheder i henhold til GDPR-artikel 15 og anmode om fuld indsigt i alle oplysninger relateret til hans sag. Flere råder desuden til at undgå Nordea på grund af deres inkompetence, som bekræftes af anmeldelser på Trustpilot. Sagen understreger vigtigheden af at være opmærksom på svindel og at beskytte sine personlige oplysninger





Nordea Svindel Sikkerhed CPR-Nummer Bank

