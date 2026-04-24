Nordea-kunde udsat for svindel: Svindler narrede kundeservice og tømte konto

En 79-årig Nordea-kunde blev offer for svindel, hvor en kriminel udgav sig for at være ham og fik adgang til hans konto. Sagen rejser spørgsmål om Nordeas sikkerhedsprocedurer og brugen af CPR-numre i Danmark.

En 79-årig mand, Jens Sørensen, blev udsat for svindel, hvor en kriminel narrede Nordea s kundeservice til at tro, han var kunden selv. Ved at foregive forvirring opnåede svindleren adgang til Jens Sørensens konto, mens offeret efterfølgende stod med ansvaret for politianmeldelsen.

Hændelsen blev først kendt gennem Ingeniørens historie om en anden kunde, Lene, der også oplevede at få misbrugt sin konto på grund af en 'menneskelig fejl' hos Nordea. Jens Sørensen kontaktede efterfølgende Ingeniøren for at dele sin oplevelse og fremhæve de manglende sikkerhedsforanstaltninger hos banken. Svindleren ringede til Nordeas døgnåbne kundeservice og udgav sig for at være Jens Sørensen. Selvom stemmen var ung og manden virkede forvirret, lykkedes det ham ved første forsøg ikke at overbevise kundeservicemedarbejderen.

Han blev afvist, da han ikke kunne besvare bankens identifikationsspørgsmål. Ved andet forsøg var han dog mere succesfuld og fik adgang til kontoen. Denne sag rejser alvorlige spørgsmål om Nordeas sikkerhedsprocedurer og den beskyttelse, banken yder sine kunder mod identitetstyveri og svindel. Det understreger også behovet for at bankerne er opmærksomme på de metoder, svindlere anvender, og at kundeservicemedarbejdere er tilstrækkeligt trænet til at identificere og afvise mistænkelige henvendelser.

Sagen har også sat fokus på brugen af CPR-numre i Danmark. Eksperter peger på, at CPR-nummeret ofte bruges ukritisk som et statisk 'kodeord', hvilket er problematisk, da det kan ændre sig og ikke er hemmeligt. Dette gør det til en sårbarhed i forhold til it-kriminalitet. Selvom Nordea har dækket tabet i denne specifikke sag, bør banken ifølge flere eksperter også anmelde hændelsen til politiet, da svindlen reelt er foregået imod banken.

Det er desuden vigtigt at huske, at et fuldstændig fejlfrit sikkerhedssystem er svært at opnå, da der altid vil være en balance mellem at undgå falske positive (godkende falske henvendelser) og falske negative (afvise legitime henvendelser). Jens Sørensen opfordres til at udnytte sine rettigheder i henhold til GDPR og anmode om fuld indsigt i alle oplysninger relateret til sin sag. Flere brugere på Trustpilot har desuden kritiseret Nordea for inkompetence





