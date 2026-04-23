Nordea-kunde udsat for svindel: Kriminel narrede sig adgang til konto

En 89-årig Nordea-kunde har fået misbrugt sin konto, efter en kriminel narrede bankens kundeservice til at tro, han var kunden selv. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om bankens sikkerhedsprocedurer og brugen af CPR-nummer som identifikationsmiddel.

En alvorlig sikkerhedsbrist hos Nordea har ført til, at en 89-årig mand, Jens Sørensen, har fået misbrugt sin konto efter at en kriminel narrede bankens kundeservice.

Historien, der oprindeligt blev bragt af Ingeniøren i forbindelse med en anden sag om en kvinde, Lene, der også oplevede uautoriserede hævninger, har nu fået Jens Sørensen til at træde frem og dele sin frustrerende oplevelse. Den kriminelle formåede at udgive sig for at være Jens Sørensen ved at ringe til Nordeas døgnåbne kundeservice og foregive at være forvirret.

Trods en første afvisning, hvor manden ikke kunne besvare bankens sikkerhedsspørgsmål, lykkedes det ham ved andet forsøg at overbevise medarbejderen om sin identitet og få adgang til Jens Sørensens konto. Efterfølgende stod Jens Sørensen selv med ansvaret for at anmelde sagen til politiet og håndtere de økonomiske konsekvenser. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om Nordeas sikkerhedsprocedurer og den kontrol, der udføres, når kunder identificeres over telefonen.

Brugen af CPR-nummer som et identifikationsmiddel kritiseres også, da det ikke er et hemmeligt kodeord og kan ændres, for eksempel i forbindelse med kønsskifte. Ifølge it-sikkerhedsekspert Theede er den ukritiske brug af CPR-numre en af de største indgange til it-kriminalitet i Danmark. Han beskriver det som et 'livslangt, statisk kodeord', der er let tilgængeligt og derfor ikke egnet som en sikker identifikationsfaktor.

Problemet forstærkes af, at mange frivillige i velgørende organisationer rutinemæssigt indsamler CPR-numre for at kunne give bidragydere skattefradrag, hvilket yderligere øger risikoen for misbrug. Jens Sørensen opfordres til at udnytte sine rettigheder i henhold til GDPR-artikel 15 og anmode om fuld indsigt i alle oplysninger, der vedrører hans sag hos Nordea. Han rådes til at insistere på at få adgang til ALT uden undtagelser og til at klage til Datatilsynet, hvis banken ikke imødekommer hans anmodning inden for en måned.

Denne hændelse understreger behovet for en grundlæggende revision af bankernes sikkerhedspraksis og en mere kritisk tilgang til brugen af personlige identifikationsoplysninger. Flere brugere på Trustpilot bekræfter, at Nordea generelt opleves som en inkompetent organisation, hvilket yderligere forstærker bekymringen omkring bankens evne til at beskytte sine kunders data og aktiver. Det er afgørende, at Nordea tager denne sag alvorligt og implementerer forbedrede sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre lignende hændelser i fremtiden.

Dette inkluderer en skærpelse af identifikationsprocedurerne i kundeservice, en mere grundig uddannelse af medarbejderne og en revurdering af brugen af CPR-nummer som et primært identifikationsmiddel. Derudover bør banken være mere proaktiv i at informere sine kunder om risici og sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe dem med at beskytte sig mod svindel og identitetstyveri. Håbet er, at Nordea vil lære af denne episode og prioritere sikkerheden for sine kunder højere i fremtiden





