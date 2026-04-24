Nordea-kunde udsat for svindel efter sikkerhedsbrist

En 79-årig mand fik misbrugt sin konto, da en kriminel narrede Nordeas kundeservice til at tro, han var kunden selv. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om bankens sikkerhedsprocedurer og brugen af CPR-nummer som identifikationsmiddel.

En alvorlig sikkerhedsbrist hos Nordea har ført til, at en 79-årig mand, Jens Sørensen, har fået misbrugt sin konto efter at en kriminel narrede bankens kundeservice.

Historien, der først blev bragt af Ingeniøren i forbindelse med en anden sag om en kvinde, Lene, der også oplevede svindel, har nu fået Jens Sørensen til at stå frem og dele sin frustrerende oplevelse. Den kriminelle formåede at udgive sig for at være Jens Sørensen ved at ringe til Nordeas døgnåbne kundeservice og fremstå forvirret.

Selvom det første forsøg mislykkedes, da manden ikke kunne besvare bankens sikkerhedsspørgsmål, lykkedes det ham ved andet forsøg at overbevise medarbejderen om sin identitet og få adgang til Jens Sørensens konto. Efterfølgende stod Jens Sørensen selv med ansvaret for at anmelde svindlen til politiet. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om Nordeas sikkerhedsprocedurer og den kontrol, der udføres, når kunder identificeres over telefonen.

Brugen af CPR-nummer som identifikationsmiddel kritiseres også, da det ikke er et hemmeligt kodeord og kan ændres, for eksempel i forbindelse med kønsskifte. Ifølge it-sikkerhedsekspert Theede er den ukritiske brug af CPR-numre en af de største indgange til it-kriminalitet i Danmark. Han beskriver det som et 'livslangt, statisk kodeord', der er let tilgængeligt og derfor ikke egnet som sikker identifikationsfaktor. Problemet forstærkes af, at mange frivillige i velgørende organisationer rutinemæssigt indsamler CPR-numre for at kunne give bidragydere skattefradrag.

Jens Sørensen opfordrer andre, der har oplevet lignende problemer, til at udnytte deres rettigheder i henhold til GDPR-artikel 15 og anmode om fuld indsigt i alle oplysninger relateret til deres sag. Han råder desuden til at klage til Datatilsynet, hvis banken ikke imødekommer anmodningen inden for en måned. Han udtrykker desuden en stærk mistillid til Nordea og beskriver organisationen som dybt inkompetent, med henvisning til negative anmeldelser på Trustpilot.

Denne hændelse understreger behovet for en grundlæggende revision af bankernes sikkerhedsprocedurer og en mere kritisk tilgang til brugen af personlige identifikationsoplysninger. Det er afgørende, at bankerne investerer i mere robuste sikkerhedssystemer og uddanner deres medarbejdere i at identificere og afværge svindelforsøg. Sagen bør også føre til en bredere debat om, hvordan vi beskytter vores personlige oplysninger i en digital verden, hvor it-kriminalitet er en stigende trussel.

Det er essentielt, at vi er opmærksomme på risikoen for identitetstyveri og tager de nødvendige forholdsregler for at beskytte os selv. Nordea bør tage denne sag meget alvorligt og sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig i fremtiden. Det er uacceptabelt, at en kunde bliver udsat for svindel på grund af manglende sikkerhedsprocedurer og inkompetent kundeservice. Derudover bør der være en klarere ansvarsfordeling, så kunderne ikke efterlades alene med ansvaret for at håndtere konsekvenserne af svindel





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

