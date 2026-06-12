NNE lancere nyt initiativ for at sikre fremskridt i farmafabrik-design

NNE har startet et nyt Trends & Technologies-initiativ under ledelse af Lotte Vistisen og Thomas Sichmann for at blive et skridt foran i design af farmaproduktionsanlæg. Fokus på AI, simuleringer, robotteknologi og tæt kundedialog.

Lotte Vistisen og Thomas Sichmann leder det nye Trends & Technologies-initiativ hos NNE , der skal sikre, at virksomheden altid er et skridt foran i designet af fremtidens farmafabrikker.

Formålet er at forbedre evnen til at spotte og integrere nye teknologier relevant for produktion af aktive farmaceutiske ingredienser (API). Initiativet er tæt knyttet til NNE's ingeniørdiscipliner Process & Facility Design og Automation & IT, for at sikre en direkte kobling mellem ny teknologi og konkrete tekniske løsninger. Fokusområderne omfatter kunstig intelligens (AI) til at optimere selve den farmaceutiske produktion (ikke kun medarbejdereffektivitet), samt simuleringer, datadrevet vedligehold og robotteknologi til at øge præcision og reducere manuelle opgaver.

Udviklingsprojekter gennemføres af ad hoc-teams på NNE's eget initiativ, uden kundeforespørgsel, og har en tidshorisont på 2-3 år, ikke langfristet forskning. En kernedel af initiativet er et board af tekniske ledere, der vurderer idéer gennem flere 'linser': relevans for farmaindustrien, regulatoriske krav, produktionskapacitet og fleksibilitet. Tæt dialog med kunder er afgørende for at sikre, at teknologierne oversættes til konkrete løsninger, der styrker kundens konkurrencedygtighed og forretningsambitioner, uden at NNE driver grundforskning





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NNE Farmindustri Teknologi AI Simuleringer Robotter API Produktionsdesign Innovation Regulering Kundedialog

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