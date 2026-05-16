Nin nordjyske fagforeninger klager over forholdene på Aalborg Universitetshospital

Ni fagforeninger i det nordjyske har reageret på de kritisable forhold på Aalborg Universitetshospital. De har henvendt sig til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få undersøgt og løst de mange fejl og mangler.

Forhold ene på det nyindviede Aalborg Universitetshospital er kritisable og til fare for både patienter og ansatte. Det mener ni fagforeninger, der sammen klager til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fagforeningerne har sammen klaget til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. 13 år efter, at første spadestik blev taget til Aalborg Universitetshospital og med seks års forsinkelse, blev hospitalet indviet tirsdag i denne uge. Desværre har ibrugtagningen været skæmmet af så mange fejl og mangler, at ni nordjyske fagforeninger har set sig nødsaget til at reagere.

De er så bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden på hospitalets nye bygninger, at de i fællesskab har henvendt sig til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed





Fagforeninger og Arbejdstilsynet anmelder Aalborg Universitetshospital for alvorlige forholdFagforeninger og Arbejdstilsynet har anmeldt Aalborg Universitetshospital for alvorlige forhold, herunder manglende ventilation, for få sengepladser, fejl og mangler ved patientkald og klokkesnore, og mangelfuld solafskærmning og ventilation med høje temperaturer. Kvaliteten af billeddiagnostik er også i tvivl, da lysindfaldet gør det svært at se detaljer på skærmene.

Fagforeninger klager over dårligt indeklima og ufærdige rammer på Aalborg Universitetshospitalotte fagforeninger har klaget over dårligt indeklima, defekte klokkesnore og behandlinger i ufærdige rammer på Aalborg Universitetshospital. Fagbevægelsens formand, Peder Hvelplund, mener, at der kan være brug for ekstra økonomisk støtte fra Folketinget for at sikre de optimale forhold for paciente...

