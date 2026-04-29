Nikolaj Jacobsen analyserer: To stjerner fravalgt til kampen mod Tyskland

Efter det smertefulde nederlag i Prag analyserer landstræner Brian Riemer og ekspertkommentator Nikolaj Jacobsen, hvorfor to centrale stjerner er blevet fravalgt til kampen mod Tyskland. De ser frem til at forbedre holdets præstationer i de kommende testkampe.

Nikolaj Jacobsen , tidligere landstræner for Danmarks herrelandshold, giver sin analyse af, hvorfor to centrale stjerner er blevet fravalgt til den kommende kamp mod Tyskland. Efter det hårde nederlag i Prag, hvor Danmark tabte i straffesparkskonkurrencen og dermed missede VM-billetten, har den nuværende landstræner, Brian Riemer , haft tid til at reflektere over holdets præstationer.

Ifølge Riemer var en af de største udfordringer, at holdet ikke var effektive nok i de afgørende situationer under kampene. Han fremhæver især dødbolde som et område, hvor Danmark havde forventet at kunne gøre en forskel, men i stedet endte med at komme til kort.

'Det var et område, hvor vi havde håbet at kunne få en fordel, men vi endte i minus, og det blev afgørende. Det ansvar er mit,' siger Brian Riemer til TV 2 Sport. Landstræneren understreger, at skader, sygdom og karantæner har tvunget ham til hyppige ændringer i truppen, hvilket har gjort det svært at skabe stabile relationer på banen. Han efterlyser derfor mere ro og genkendelighed i holdets sammensætning frem mod de kommende opgaver.

Trods den store skuffelse har Brian Riemer ikke overvejet at trække sig som landstræner. Han står fast på, at han vil fortsætte arbejdet med at udvikle holdet. Næste opgave for landsholdet venter i juni, hvor Danmark spiller to testkampe mod endnu ikke offentliggjorte modstandere. Jacobsen, der nu er ekspertkommentator, ser dog positivt på fremtiden og mener, at holdet har potentiale til at komme stærkt tilbage.

Han understreger, at det er vigtigt at lære af de begåede fejl og at fokusere på at forbedre de svage punkter.

'Det er en proces, og vi skal ikke glemme, at vi stadig har et stærkt hold. Vi skal bare finde den rette balance og stabilitet,' siger Jacobsen. Han tilføjer, at det er afgørende, at holdet får mere spilletid sammen for at skabe den nødvendige kemi på banen. Med udsigten til de kommende kampe ser både Riemer og Jacobsen frem til at se, hvordan holdet udvikler sig og om de kan finde de rette løsninger til at komme videre.

Det bliver spændende at følge, hvordan Danmark præsterer i de næste opgaver og om de kan finde tilbage til den form, der tidligere har gjort dem til et af Europas stærkeste hold





