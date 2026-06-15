Nicolai Tangen advarer: Topchefer, der ikke forstår AI, bør fyres

Nicolai Tangen, chef for den norske oliefond,ftertænker i et nyt interview, at AI vil forandre samfundet og finansmarkederne radikalt. Han advarer mod et folkeligt oprør og kræver, at ledere forstår teknologien - ellers bør de væk. AI vil medføre større kursudsving, men kan også trykke på inflation og renter.

Nicolai Tangen har tidligere haft sin egen hedgefond i London. En fond, som har gjort ham yderst velhavende. Hans personlige formue ligger ifølge norske Finansavisen på omkring 6 mia. kr.

I dag er han topchef i den norske oliefond. Artiklens hovedpointer Han er en af finansverdenens absolut vigtigste personer og står i spidsen for verdens største investor, den norske oliefond. Børsen har mødt Nicolai Tangen til et stort interview om den AI-revolution, som han mener vil forandre samfundet og erhvervslivet fundamentalt. Tangen frygter et folkeligt oprør mod teknologien.

Han peger på en afgørende ledelsesmæssig fejl, virksomheder skal undgå, og sender samtidig et markant budskab til bestyrelserne: Hvis topchefen ikke forstår AI, bør vedkommende fyres. Samtidig forudser Tangen, at AI vil udløse enorme forandringer på de finansielle markeder og i økonomien. Automatiseret handel vil skabe langt større kursudsving, og fremtidens vindere bliver dem, der tør gå imod strømmen. Han mener også, at AI på sigt kan presse både inflation og renter ned





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Nicolai Tangen AI Den Norske Oliefond Finansmarkeder Ledelse

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