Nicklas Frank Andersen's parents tackle massive interest in son's football talent

Nicklas Frank Andersen's parents have been dealing with the enormous interest in their son's football talent, which has been fueled by agents and clubs seeking to represent him. The article discusses their challenges and the reasons behind their son's decision to sign with AaB.

Nicklas Frank Andersen s forældre har tacklet den enorme interesse for sønnens udtalte fodboldtalent med det, der bedst kan beskrives som nordjysk snusfornuft Nicklas Frank Andersen ses her flankeret af sine forældre Peter og Malene.

De har haft en masse overvejelser i de seneste måneder. Nicklas Frank Andersen har været jagtet af danske såvel som udenlandske storklubber, men han har skrevet kontrakt med AaB. Her fortæller hans forældre om de mange og svære overvejelser, der er forbundet med at have en søn, der bestormes af agenter og klubber.

AALBORG: De var blevet adviseret om, at interessen kunne være stor, når deres søn var et halvt år fra at fylde 15. men alligevel kom det godt og grundigt bag på Malene Andersen og Peter Frank Andersen, at de blev kimet ned af agenter, der ønskede at repræsentere deres søn. Siden fulgte klubberne. De stod i kø for at få lov til at tale med familien og fortælle, hvorfor Nicklas Frank Andersens fremtid burde være hos netop dem.

