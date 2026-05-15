Nicki Minaj: 'Jeg turde ikke sige det offentligt' – rapperens ubetingede Trump-tilhørighed

Nicki Minaj har tidligere kritiseret Donald Trump, men i december sidste år begyndte hun at deltage i flere republikanske arrangementer, hvor hun storroste den siddende præsident. Nu siger hun, at hun er 'klar til at gøre hvad som helst' for Trump op til det kommende midtvejsvalg.

Det er kun få måneder siden, at Nicki Minaj overraskede ved pludselig at stå frem som ubetinget Donald Trump -tilhænger. Hun holdt det dog hemmeligt og løj for sine fans af én særlig grund, afslører hun nu i et interview med 'Jeg turde ikke sige det offentligt.

Det er blevet indprentet i hele musikbranchen, at vi skal være én stor demokratisk familie.

' Nicki Minaj har derfor tidligere flere gange kritiseret Donald Trump, men i december sidste år skete der noget. Rapperen begyndte pludselig at deltage i flere republikanske arrangementer, hvor hun storroste den siddende præsident. Nu siger Nicki Minaj, at hun er 'klar til at gøre hvad som helst' for Donald Trump op til det kommende midtvejsvalg. Nicki Minaj (th.

) har også optrådt ved arrangementer hos Turning Point USA, en nonprofitorganisation for unge konservative.

'Mange kendisser har det som mig, men de siger det ikke. Nogle gange kræver det bare én modig person til at ændre på det. Jeg tror, at jeg er den katalysator,' siger Nicki Minaj. I interviewet med Time – der i øvrigt foregår i Donald Trumps Florida-residens Mar-a-Lago – fortæller hun også, hvad der fik hende til at ændre mening og stå ved sin Trump-begejstring.

I 2022, 2023 og 2025 var hun i sit Los Angeles-hjem offer for en række fupopkald, der resulterede i, at massive styrker fra den tungt bevæbnede politienhed SWAT gentagne gange troppede op ved hendes hjem. Sidste år bad hun den demokratiske Californien-guvernør om hjælp, men ifølge Nicki Minaj hørte hun aldrig noget.

'Jeg var i chok. Det havde en politiker aldrig før gjort for mig,' siger Nicki Minaj





