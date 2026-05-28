Ni mænd fundet skyldige i tre drabsforsøg i bandemiljøet

Ni mænd er blevet fundet skyldige i at have deltaget i tre drabsforsøg i bandemiljøet med tilrejsende skytter. De tre drabsforsøg trækker spor til konflikt mellem bandegrupperingen NNV på den ene side og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) på den anden side.

Flere tilhørere kunne ikke få plads i retssal 60, der er en af Københavns Byrets store nævningesale. Ni mænd er torsdag eftermiddag i Københavns Byret blevet fundet skyldige i på forskellige måder at have deltaget i tre drabsforsøg i bandemiljøet med tilrejsende skytter.

De tre drabsforsøg trækker spor til konflikt mellem bandegrupperingen NNV på den ene side og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) på den anden side. I den fyldte retssal brugte retsformanden omkring tre kvarter på at læse skyldkendelsen højt og fremlægge dele af rettens begrundelse. Det første drabsforsøg fandt sted 9. og 10. juli 2024.

I det er to svenske mænd fundet skyldige i at have rejst til Danmark med det formål at begå drab på en eller flere personer med tilknytning til LTF. En 18-årig, en 17-årig, 21-årig og to 22-årige, der er bosiddende i Danmark, er fundet skyldige i at have medvirket til drabsforsøget ved at have leveret en pistol til svenskerne. De næste drabsforsøg skete nogenlunde samtidig, 10. og 13. juli.

Her var en enkelt svensker rejst til Danmark for at begå drab på en eller flere med tilknytning til LTF nær kiosken ved Holmbladsgade. Den 18-årige med tilknytning til NNV er også fundet skyldig i dette forhold. Det samme er den 17-årige, der også er fundet skyldig i det første drabsforsøg. Svenskeren blev anholdt, inden der blev affyret skud.

Nogle måneder senere, 2. december 2024, ankom en mand bosiddende i Tyskland til Danmark. Også han havde det formål at begå drab på en eller flere med tilknytning til LTF. Dette drabsforsøg mislykkedes, fordi manden, der var kommet fra Tyskland, aldrig fik det våben, han skulle bruge til at begå drab. Han anskaffede sig i stedet en ny opgave i Tyskland, men blev anholdt, mens han stadig var i København.

Den 22-årige mand, der blev frifundet for drabsforsøg, er dog dømt for besiddelse af hash og en peberspray. Flere af de andre tiltalte er også fundet skyldig i andre forbrydelser, såsom røveri, besiddelse af euforiserende stoffer og besiddelse af en rørbombe. Med torsdagens skyldkendelse er sagen ikke slut. Der mangler nemlig at blive udmålt straffe til de tiltalte.

Det sker i flere forskellige retsmøder. Seks af de tiltalte kan forvente at få deres sager afgjort ved to forskellige retsmøder i juni. De resterende fire må vente til starten af november





