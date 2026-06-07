NHL-finale: Carolina Hurricanes taber til Vegas Golden Knights trods stort comeback

Carolina Hurricanes var tæt på en historisk sejr efter at have været 0-4 bagude, men tabte alligevel 4-5 til Vegas Golden Knights i den tredje finalekamp. Frederik Andersen blev erstattet i tredje periode, og Vegas fører nu 2-1 i serien.

Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen var tæt på at fuldende et stort comeback natten til søndag, men de to ishockeystjerner måtte alligevel se sig slået i NHL 's finaleserie, the Stanley Cup .

De to Carolina Hurricanes-spillere var således med til at vende 0-4 til 4-4, men blev alligevel slået med 4-5 af Vegas Golden Knights, som dermed samlet fører 2-1 i serien, der spilles bedst af syv kampe. Den danske keeper Frederik Andersen spillede dog en uheldig rolle, da han vogtede buret, mens Vegas Golden Knights bragte sig i front med fire mål. Derfor blev landsholdsmålmanden erstattet af amerikaneren Brandon Bussi i tredje periode. Nikolaj Ehlers og Carolina jagtede en historisk bedrift.

Det er ifølge nhl.com nemlig aldrig lykkedes et hold at vinde en NHL-finalekamp efter at have været bagude 0-4. I tredje og sidste periode blev finaleseriens kamp tre da også vendt totalt på hovedet, og Carolina Hurricanes scorede tre mål på blot 39 sekunder. Det er ifølge Carolina fik scoret endnu en gang i tredje periode til 4-4, og derfor skulle kampen afgøres i forlænget spilletid.

Her viste Vegas Golden Knights sig at være skarpest og scorede det afgørende mål til 4-5. Lykkes det Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen at vinde Stanley Cuppen, skriver de sig ind i en eksklusiv klub. I skrivende stund er Lars Eller den eneste dansker, der har prøvet at løfte trofæet. Det gjorde han, da Washington Capitals vandt titlen i 2018.

Det næste møde mellem Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights venter natten til onsdag i Las Vegas





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