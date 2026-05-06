Neymar i centrum for voldsom storm efter angreb på holdkammerat

Neymar skaber kaos i Santos efter et fysisk overgreb på den unge Robinho Jr., hvilket rejser tvivl om hans plads til VM.

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar befinder sig i øjeblikket i centrum af en voldsom storm efter en ubehagelig hændelse under træningen i hans klub Santos . Det hele startede som en almindelig træningssession, men udviklede sig hurtigt til en kaotisk situation, da Neymar blev ramt af et anfald af frustration og vrede.

Den udløsende faktor var angiveligt en teknisk finte fra den unge talentfulde holdkammerat Robinho Jr., som er blot 18 år gammel. Neymar følte sig tilsyneladende så ydmyget af den unge spillers overlegne manøvre, at han mistede kontrollen fuldstændigt. Dette resulterede i, at han ikke blot spændte ben for sin holdkammerat, men også gav ham en lussing i et øjebliks blind raseri.

Handlingen har sendt chokbølger gennem klubben og har ført til, at ledelsen nu har iværksat en omfattende intern undersøgelse via deres juridiske afdeling for at vurdere sagens alvor og eventuelle sanktioner. Efter hændelsen fulgte en periode med total radiotavshed fra stjernespillerens side, hvilket kun bidrog til at piske en stemning op i den brasilianske presse. Først efter en kamp i Copa Sudamericana mod Deportivo Recoleta, hvor Neymar formåede at score, valgte han at bryde tavsheden og adressere situationen offentligt.

Han erkendte uforbeholdent sin fejl og forklarede, at han havde overreageret groft. Han understregede, at han allerede havde rettet en personlig undskyldning til både Robinho Jr. og dennes familie, og at han tog det fulde ansvar for sin opførsel, selvom han mente, at begge parter bar en del af ansvaret for den generelle situation. Situationen blev dog yderligere kompliceret, da det kom frem, at Robinho Jr. oprindeligt havde anmeldt overgrebet til politiet.

Dette beskrev Neymar som en bombe, der eksploderede midt i hans forsøg på at glatte ud. Robinho Jr. har dog siden ændret holdning og udtrykt et ønske om at trække anmeldelsen tilbage, da han ser Neymar som sit største idol og har set op til ham siden barndommen. Han har endda mindet om en trøje, han modtog fra Neymar som otteårig, hvilket illustrerer det komplekse følelsesmæssige bånd mellem de to spillere.

Uden for klubbens mure raser en endnu større debat om Neymars fremtid på det brasilianske landshold. Med VM lige om hjørnet er spørgsmålet om hans udtagelse blevet et nationalt drama. Neymar har ikke spillet for landsholdet siden oktober 2023 på grund af en række alvorlige skader, og hans evne til at genfinde sin topform er blevet stillet under tvivl af mange kritikere. Hans temperament og nuværende ustabilitet gør det kun sværere for landstræner Carlo Ancelotti at træffe en beslutning.

Det er blevet afsløret, at Ancelotti har søgt rådgivning hos præsidenten om, hvorvidt Neymar overhovedet bør være en del af truppen. Selvom præsidenten har udtalt, at Neymar besidder det nødvendige niveau, hvis han er fysisk klar, er tvivlen om hans mentale tilstand vokset. Den brasilianske offentlighed er splittet mellem dem, der mener, at hans talent er uundværligt for chancerne ved VM, og dem, der mener, at hans opførsel er uacceptabel og skadelig for holdets sammenhold.

Dramaet forventes at fortsætte med høj intensitet, mens Neymar kæmper for at genoprette sit ry og bevise, at han stadig kan være den leder, Brasilien har brug for på den største scene





