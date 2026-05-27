Next indfører opioid-modgift i førstehjælpskasser og træner lærere

Uddannelsesinstitutionen Next har som en af de første skoler i Danmark indført næsespray med modgift mod opioidoverdosis i deres førstehjælpskasser. Lærerne på Campus Nørrebro er netop blevet undervist i brugen, og skolen håber at redde liv i tilfælde af overdoser blandt unge.

Uddannelsesinstitutionen Next har taget et markant skridt for at beskytte elever og personale mod opioidoverdoser. Som noget nyt ligger der nu en næsespray med modgift mod opioider i førstehjælp skasserne på skolens campusser.

I januar startede Next med at afholde førstehjælpskurser, hvor opioidberedskab indgik som en del af undervisningen, og nu er turen kommet til lærerstaben på Campus Nørrebro i København. Her har lærerne netop lært at administrere næsesprayen, der kan redde liv ved en overdosis. Nader Ferozi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på skolen, understreger, at målet er at være forberedt på det værste.

Vi håber aldrig at få brug for det, men det er godt at have viden og være klar, hvis uheldet er ude, siger han. Han sammenligner tiltaget med brandøvelser og almen førstehjælp.

Next driver gymnasieuddannelser, eux-uddannelser og mere end 30 erhvervsuddannelser samt 10. klasse og efteruddannelse fordelt på 15 campusser i Storkøbenhavn. Direktør Ole Heinager forklarer, at skolen har oplevet få episoder, hvor elever har haft det rigtig dårligt på grund af opioider, og at disse episoder faktisk er sket i dagtimerne. Derfor mener han, at skolen har et ansvar for både at forebygge og handle akut. Hvis vi kan redde bare et enkelt ungt menneskes liv, er hele indsatsen værd.

Det minder om en hjertestarter - man håber aldrig at få brug for den, men den dag ulykken sker, er den der. Det er samme tankegang bag næsesprayen, siger Ole Heinager. Opioider, som indeholder morfin, er blevet det næstmest anvendte euforiserende stof blandt unge 15-19-årige efter hash. En undersøgelse fra Rockwoolfonden i 2025 viste, at fire procent af de unge i denne aldersgruppe havde taget opioider det seneste år.

En rundspørge fra Region Hovedstaden sidste efterår viste, at flere hundrede unge årligt indlægges på skadestuer med alvorlige krampeanfald udløst af opioidmisbrug. Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, som driver Giftlinjen, modtog alene i 2025 454 henvendelser om forgiftning med opioidpræparatet tramadol, hvoraf 117 handlede om patienter under 18 år. Psykoterapeut Nikolai Lund Poulsen fra Behandlingscenter Tjele ser både fordele og ulemper ved tiltaget. Den største fordel er, at det kan redde liv.

Omvendt kan det være traumatiserende for en lærer at stå med ansvaret alene i en akut situation. Det er en akut medicinsk behandling, man lægger på lærere, som ikke er uddannet i det. Det kan være skræmmende, siger han. Teamleder Andreas Dyhr på Campus Nørrebro erkender, at man aldrig bliver helt klar til en akut situation, men tilføjer: Vi ved, at der er problemer derude, og det kan opstå her på skolen.

Derfor er det rart at kunne gøre noget selv uden at være afhængig af hjælp udefra. Nader Ferozi ser det som et naturligt skridt, at undervisere kan træde til med modgift. Ifølge direktør Ole Heinager er planen desuden at gennemføre oplysningsforløb for de unge om faren ved opioider. Med dette initiativ håber Next at være på forkant med en alvorlig samfundsudfordring og samtidig give tryghed til både elever og personale





