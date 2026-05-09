News Text - Multiple Accidents and Incidents

This news text covers several incidents and accidents, including a car accident in England, a passenger plane crash in Colorado, manipulated truck tachographs, a new armbind for young football referees, a fall in the value of cryptocurrencies, and a missile strike in Iran.

Flere personer er kommet til skade, efter at en bil i nat kørte ind i nogle fodgængere i Nottinghamshire i den centrale del af England .

Gerningsmanden efterlod bilen og flygtede fra stedet til fods. Tidligere på ugen opfordrede politiet til, at boligejere tænker over, hvad der vises på billederne, når de sætter boliger til salg. Et passagerfly ramte i aftes lokal tid en person på landingsbanen, da flyet skulle lette fra en lufthavn i Denver i den amerikanske delstat Colorado. Ifølge flyselskabet opstod der kortvarigt en brand i en motor, og piloterne afbrød 'take-off', og flyets 224 passagerer blev evakueret.

Men forud for kærlighedserklæringen kan der være gået voldsomt på kompromis med færdselssikkerheden. Politiets tungvognsafdeling Øst hos Midt- og Vestsjællands Politi har gennemført målrettet kontrol af blandt andet lastbiler med blomster forud for Mors Dag. På fire lastbiler viste målinger, at køretøjernes såkaldte takograf var manipuleret, så lastbilerne kunne køre markant hurtigere end de tilladte 90 kilometer i timen. Dertil var der også flere overtrædelser af køre- og hviletiden.

I et tilfælde blev der standset en lastbil, hvor føreren brugte en anden persons førerkort. Og det var ikke første gang, føreren havde gjort det, så politiet kvitterede med en bøde tæt på 270.000 kroner. DSB har slået pjalterne sammen med tyske Deutsche Bahn (DB) og norske Vy, således at rejsen for eksempel kan gå hele vejen fra Oslo og til Berlin via København, uden man skal skifte undervejs. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Hele turen kommer til at tage 14-15 timer og bliver en af Europas længste ruter på skinner. Turen mellem København og Oslo bliver omkring syv timer. Myndighederne i Indonesien genoptog i dag eftersøgningen af tre personer, som formodes omkommet, efter at vulkanen Dukono gik i udbrud på Stillehavsøen Halmahera. Droner har lokaliseret to personer fra Singapore 20-30 meter fra vulkanens krater, men man har endnu ikke været i stand til at bjærge dem.

Og en indoneser er stadig savnet efter vulkanudbruddet i går, der sendte aske 10 kilometer op i luften. De tre var en del af en gruppe på 20 personer, der på trods af myndighedernes advarsler var ude på vandretur på vulkanbjerget. De 17 andre blev evakueret. En tredjedel af alle unge fodbolddommere stopper efter et år, men nu vil DBU Jylland fastholde de unge med et nyt armbind.

Fallende kurser på kryptovaluta skulle være årsag til, at moderselskabet bag Donald Trumps sociale medie, Truth Social, har tabt over 400 millioner dollar eller 2,5 milliarder danske kroner - i første kvartal. Præsidenten har ikke lagt skjul på sin interesse for kryptovaluta, og sidste år lavede selskabet, der hedder Trump Media & Technology Group (TMTG), en finansiering på 2,5 milliarder dollar til investering i kryptovaluta.

Det har kostet dyrt, idet prisen på eksempelvis Bitcoin styrtdykkede fra over 126.000 dollar til under 70.000 dollar i marts i år, skriver Ritzau. TMTG's omsætning var 900.000 dollar i første kvartal. Selskabet er vurderet til 2,47 milliarder dollar på aktiemarkedet, som er over 15 milliarder kroner. Trump lancerede Truth Social som sit eget sociale medie, og dagligt skriver han opslag om alt fra krigen i Iran til sundhedspolitik og opslag med krads kritik af verdensledere.

Det amerikanske finansministerium har offentliggjort en liste med ti navne og selskaber, der er mistænkt for at støtte Irans våbenindustri. USA har indført sanktioner mod dem, og fra finansminister Scott Bessent lyder det, at det sker, fordi Irans våben bruges imod amerikansk militær. Amerikanerne beskylder dem for at anskaffe sig våben og råmaterialer, som iranerne bruger til Shahed-droner og missiler.

- Vi vil fortsætte med at holde USA sikkert og gå efter udenlandske personer og virksomheder, der forsyner Irans militær med våben til brug mod amerikanske styrker, siger Bessent ifølge Ritzau. - Jeg spurgte, og præsident Putin sagde ja; præsident Zelenskyj sagde ja - begge uden tøven. Og vi har en kort periode, hvor de ikke vil dræbe mennesker. Det er meget godt.

- Jeg vil gerne se en stor forlængelse, lød det fra Trump, da han blev spurgt til hvem der tog initiativ til våbenhvilen og om han ønsker den skal vare længere end de planlagte tre dage. Våbenhvilen finder sted i perioden den 9. -11. maj, og den omfatter desuden en fangeudveksling, hvor 1.000 fanger fra hvert land skal udveksles.

Det sker med beskyldninger om, at de “hjælper Iran med at forsøge at skaffe våben og de råmaterialer, der er nødvendige for at fremstille landets Shahed-droner og ballistiske missiler”





