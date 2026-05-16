The news text in Danish, including the title, summary, category, and keywords.

12-årige Liam fra Bjerringbro er syg med leukæmi , og torsdag begav han sig ud på en 350 kilometer lang cykeltur. Men allerede på førstedagen måtte han modvilligt stige af cyklen.

Dansk Industri (DI) advarer i en pressemeddelelse om, at et nyt oliechok som følge af krigen i Mellemøsten kan ramme dansk økonomi hårdt. Ifølge DI’s prognose kan en oliepris, der i en periode ligger 10 dollar højere end forventet, koste omkring 11.000 job og reducere BNP med 12 milliarder kroner i 2027. Cheføkonom i DI, Allan Sørensen, peger på, at de store udsving i energipriserne skaber usikkerhed hos virksomhederne, som kan holde igen med investeringer og ansættelser.

Samtidig kan højere oliepriser presse inflationen op og øge risikoen for rentestigninger. Jonas Vingegaard storroser Felix Gall efter Giroens 7. etape, hvor østrigeren fulgte danskeren tæt og nu kun er 17 sekunder efter i klassementet. Regnvejret over Jylland fra i går er i gang med at brede sig til resten af landet, og både Fyn og dele af Sjælland får nu regn og byger.

Det østlige Sjælland, herunder København, samt Lolland-Falster har endnu tørvejr, men inden for de næste par timer ventes nedbøren også at nå disse områder. To mindre børn blev fredag eftermiddag bortført af to familiemedlemmer ved et asylcenter i Holstebro. En ukrainsk kvinde bor på asylcenteret med sine to mindre børn. Det er noget familie fra Tyskland, som af endnu ukendte årsager er oppe og bortføre de her to børn og vil køre dem til Tyskland.

På motorvejen ved Herning holdt en patrulje klar, og klokken 17.15 – omkring en halv time efter politiet havde modtaget anmeldelsen om bortførelsen – blev de to familiemedlemmer anholdt. Furboere og biologer er enige om, at muflonerne, der er en invasiv dyreart, er blevet fragtet til øen af en eller flere personer - og er altså ikke selv kommet dertil.

Men flere furboere har undret sig over, hvorfor der i festlokalet på Fur Bryghus hænger et enormt maleri - med mufloner. Maleriet blev hængt op i 2018. Altså seks år før muflonerne dukkede op på øen. Kunstneren bag maleriet hedder Kristian Vodder Svensson og selvom det nu næsten er et årti siden, han tog første penselstrøg, husker han de indledende forberedelser.

Men ikke hvorfor han malede mufloner. Kvinden kom kørende ud af byen, da hun kørte i en hæk. Da patruljen kom frem, blev hun anholdt, da hendes promille var højere end det tilladte. Ifølge vagtchefen var det en forbigående, der alarmerede politiet. Han tilføjer desuden, at kvinden er uskadt





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leukæmi Cykeltur Oliepriser Bortført Børn Mufloner Olieprisudsving

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danish News HeadlinesA collection of Danish news headlines covering various topics such as transportation, sports, crime, weather, and travel.

Read more »

News Text in DanishA news text in Danish about various topics such as social media, sports, crime, and weather.

Read more »

Danish News HeadlinesA collection of Danish news headlines and summaries, categorized and tagged with up to five keywords.

Read more »

News Text with Danish TranslationThe news text is about various topics such as furboers, biologists, muflones, art, drunk driving, football, vandalism, patients, land, national bans, and a 18-year-old man in jail.

Read more »