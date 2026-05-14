News Text in Danish

Anne Fabricius havde egentlig bare oprettet en profil på instagram mest for sjov og for sin egen skyld. Men følgerne strømmer til, og de elsker at være en del af hendes online fællesskab.

Prognoserne melder om regn i løbet af 6. etape i Giro 'italia, men Michael Valgren håber i den grad, at det er tørt, når rytterne rammer målbyen Napoli. For hvis først de fedtede gader – hvor der mange steder ligger olie – bliver våde, kan det ende i kaos. - Jeg håber, at det bare er nogenlunde tørt i Napoli, for ellers er det spejlhamrende glat. Det er ikke noget, jeg ville sende min værste fjende ud i.

Så jeg håber, at vi kan passe på hinanden, og så må vi se, hvad der sker, siger Valgren til TV 2 Sport. - Med regnen i dag kan det godt være glat, så det vigtigste er selvfølgelig bare at komme sikkert igennem og ikke tabe tid, siger Vingegaard til TV 2 Sport og feltet.dk.

Skuespiller Brian Lykke, der oprindeligt kommer fra Silkeborg, har en datter, der har været i behandling i sundhedsvæsenet i seks-syv år, og familien kan ikke forstå, hvordan der efter så lang tid stadig bliver stillet de samme rutinespørgsmål. Historier om fejlfyldte busser hos Herning Turist har affedt mange reaktioner og tips her i blandt Victoria Toft Møllers oplevelse, hvor hendes bus mistede et dæk i høj fart.

Når FC Midtjylland sidst på eftermiddagen spiller pokalfinale i Parken mod FC København, vil flere end 16.000 FCM-fans være på plads i nationalarenaen. De mange tilhængere, som har købt deres billet gennem FC Midtjylland, kommer fra hele 262 forskellige postnumre fordelt i hele Danmark. FCK-fans har brugt natten til torsdag på at drille FCM-spillerne, der overnattede på Hotel Bella Sky i København. Således blev der affyret fyrværkeri ude foran hotellet.

Det bekræfter FC Midtjylland overfor. Planerne om at bygge en 28 meter høj bygning ved Tyskerhavnen i Hvide Sande er blevet droppet. Personalet på Circle K på Fredensborggade i Silkeborg havde onsdag formiddag en ubehagelig oplevelse. Klokken 10.06 kom en maskeret mand ind i butikken og truede personalet for at få udleveret cigaretter.

- Gerningsmanden truede med en kniv og fik udleveret nogle cigaretter, hvorefter han flygtede fra stedet på en sort cykel, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Andreas Andersen. Politiet rykkede hurtigt ud med både patruljer og hunde, men det lykkedes ikke at finde gerningsmanden. - Det er en sag, vi rigtig gerne vil have opklaret. Det sker ikke så ofte, at vi har de her meget alvorlige sager, siger vagtchefen.

Står det til Bjarne Riis er det en fordel, at Jonas Vingegaard nu er over seks minutter bagud i den samlede stilling i Giro d'Italia. I dag mødes FC Midtjylland og FC København i pokalfinalen, og her kan ulvene trække en sejr med hjem til heden. FC Midtjylland var på vej mod sejren i pokalfinalen mod Brøndby i 2005, da profilen Razak Pimpong fik rødt kort efter en times spil - kort efter, at han havde scoret til 2-1.

Det gør stadig ondt, når jeg tænker på det. Og det gør jeg hver gang, der er pokalfinale, siger Razak Pimpong til TV MIDTVEST. Kristi himmelfartsferien er for mange en oplagt mulighed for at komme lidt væk hjemmefra og nyde nogle fridage. Men det betyder også, at flere danskere sætter sig bag rattet – og det kan give ekstra pres på vejene.

Vejdirektoratet har derfor lavet en prognose for trafikken i feriedagene og givet deres bedste bud på, hvornår det er bedst at køre, hvis du vil undgå de værste køer





