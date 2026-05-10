News Text in Danish

The news text is about a car that is stuck in the water from a sewage treatment plant, a problem with digital platforms at Midttrafik, the upcoming match between FC Midtjylland and FC Nordsjælland, weather conditions in Denmark, a blind tour guide on an island, a fire in a Bjerringbro apartment, and a report of oil spill in the harbor.

I vandet ud fra rensningsanlægget holder der nemlig en bil med både lyset tændt og åben dør. Det fortæller vagtchef Jeppe Holgersen fra Midt og Vestjyllands Politi.

Ejeren opdager også selv, at bilen er blevet stjålet og anmelder det også til politiet. Bilen holder der endnu, og politiet fortæller, at det er ejerens eget ansvar at få bilen hentet. Politiet har fået flere anmeldelser fra borgere, som har set bilen holde i vandet. Politiet opfordrer til at være varsom, hvis man standser for at hjælpe en bilist, der beder om hjælp ved nødsporet på motorvejen.oplever i øjeblikket problemer med deres digitale platforme.

Det betyder, at akutte aflysninger og ruteændringer ikke kan ses på Rejseplanen, Midttrafik live samt infoskærme i regionen. Midttrafik skriver, at der fortsat kan findes trafikinformationer på deres hjemmeside, og at Rejseplanen i øjeblikket arbejder på en løsning på problemet. Med den rædsomme statistik møder FC Midtjylland søndag til udekamp mod FC Nordsjælland, og så endda med kravet om at vinde for at holde sig inde i mesterskabskampen, hvor AGF har teten før de to sidste runder.

Glen Riddersholm, der nu fungerer som ekspert på TV 2 Sport, ved, hvor svært det kan være at vinde i Farum. Der er flere skyer over Danmark søndag, og i den sydøstlige del af landet forekommer der spredte byger. Sidst på dagen klarer det gradvist op fra nordvest, og frem mod aftenen kan mange derfor få glæde af en del sol.

I Nordvestdanmark presser en koldere luftmasse sig på, hvilket giver et markant temperaturfald i Jylland sammenlignet med de foregående dage. Her ligger temperaturen omkring 10-13 grader. Det skriver de på Politi Update. Han beskrives som: Mand, 77 år, 180 centimeter, almindelig af bygning, kort sort/gråt hår, taler dansk med accent, er nogenlunde gående.

Beklædning er p.t. ubekendt. Med bedre timing end gps'en på telefonen, oplyser 69-årige John Bertelsen om, hvornår vi skal dreje, om det er højre eller venstre - sågar tilføjet pejlemærker såsom et hvidt skilt eller en høj bakke. Man glemmer hurtigt, at han absolut intet kan se. Man kan sågar vælge at booke en rundvisning med Den Blinde Vinkel, som ifølge John Bertelsen skulle give et helt andet syn på øen, end man ellers ville kunne få.

- Når jeg kører med 6-7000 turister om året og har gjort det i snart 30 år, så er der mange, der kender mig, siger han. Turisterne er især interesserede i øens natur med de karakteristiske molerskrænter. Men der er også altid nogle, der spørger ind til de mufloner, der pludselig dukkede op på øen i april 2024. En brand brød lørdag aften ud i en lejlighed i Bjerringbro.

Der var en person inde i lejligheden, hvorfor både brandvæsen og ambulance blev tilkaldt. - Der var gået ild i en papkasse, som stod oven på en ovn, siger Lars Leth der er indsatsleder ved Midtjysk Brand & Redning. I forsøget på at stoppe branden, var den brændende papkasse blevet kastet ud af et vindue fra lejligheden. Da brandvæsnet ankom var personen i lejligheden kommet ud.

Personen er nu kørt til tjek for røgforgiftning. Derudover er der røgskader inde i lejligheden. Nordvestjyllands brandvæsen er i øjeblikket på vej til Virksund for at tjekke op på en melding om spildt olie i havet. Det oplyser indsatsleder Bjarke Lund





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Car Stuck In Water Digital Platform Problems Weather Conditions Blind Tour Guide Fire In Bjerringbro Oil Spill In The Harbor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danish cyclist paints his finger red to raise awareness for Danish children's well-being, plans for data center near farm, cerebral palsy art project, hantavirus outbreak on cruise ship, Danish man in isolation after being infected on cruise ship, man sentenced to a year in prison for violence and stalking, US-Danish military exercise in Sweden, Jeffrey Epstein's alleged suicide note released, Danish goalkeeper emotional at Odense Handball farewells, and furniture moving on ChristiansborgThe Danish cyclist has painted his finger red to raise awareness for Danish children's well-being and to set the focus on Danish children's well-being. The Danish cyclist has also plans for a data center near their farm. The cerebral palsy art project is a project for young people with disabilities. The project aims to show them their possibilities rather than their limitations. The project aims to give them a feeling of freedom, which they may not always have on land. The Kunstudstilling can be seen at Kunsthuset Annaborg in Hillerød. The Hantavirus-stricken cruise ship MV Hondius has been on a journey where many passengers have been infected. The infection has now spread to several countries across continents. Three people have died from hantavirus after being infected on the cruise ship MV Hondius. A Danish man who has been on the ship is in isolation in Denmark. The Danish man who has been on the ship has been flown to Odense University Hospital, where they found out that he was infected with hantavirus, the variant called puumala. A man has been sentenced to a year in prison in the Landsrett for violence and stalking of several women. Two of the man's ex-partners have come forward in 'Skyggesiden'. For the first time since the crisis between the US and Greenland, Danish and US soldiers have participated in a larger joint military exercise in Sweden. A farewell letter, which the rich man Jeffrey Epstein allegedly wrote in his prison cell just before his death, has been released by a federal judge in the US state of New York. The letter has received attention from several US media. The Danish goalkeeper Althea Reinhardt was very moved when current and former teammates in Odense Handball honored her for ten years in the club. Currently, 500 relocations are taking place, and according to Mikael Schrage, who is the chief consultant in the Folketing, it is a 'big puzzle'.

Read more »

News Text in DanishA news text in Danish about various topics, including a brand at a Danish cyclist's house, a plan for a datacenter, a project for young people with disabilities, a cruise ship outbreak of hantavirus, a man's imprisonment for violence and stalking, a military exercise between Denmark and the US, a released letter from Jeffrey Epstein, and a celebration of a Danish goalkeeper's career.

Read more »

NEWS TEXT IN DANISHThis news text is a summary of several different news topics that have been translated into Danish. The categories and topics include: trains connecting Europe, search for victims after volcano eruption, falling cryptocurrency prices impacting social media company, United States sanctioning companies accused of helping Iran's weapon industry, and Belgian car collision with multiple casualties.

Read more »

News Text in DanishA collection of news articles in Danish, including summaries, categories, and keywords.

Read more »