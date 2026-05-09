News Text in Danish

Kevin Magnussen og Nicklas Nielsen sluttede begge på podiet, da flere store racerstjerner kørte på den berømte bane Spa i Belgien. Kevin Magnussen kører for BMW i World Endurance Championship .

Bilmærkets søsterhold vandt løbet, hvilket Kevin Magnussen havde en stor andel i, fordi han sørgede for, at den bagvedliggende Ferrari ikke kunne gå forbi. - Det kunne ikke have været skrevet bedre. Det her hold fortjener det så meget. I de seneste par år har de arbejdet røven ud af bukserne for at komme til tops i det her utrolige mesterskab, og i dag er vi på toppen.

Det skal vi nyde, så det kommer til at flyde med øl, og alle fortjener det, sagde Kevin Magnussen på tv-transmissionen. Ifølge World Endurance Championship var der 101.606 tilskuere på plads til løbet, som er et af opvarmningsløbene for Le Mans om en måneds tid. Det danske hold består af Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen, Rasmus Jensen, Frederik Jakobsen og Villads Nagel. De fem herrer slog storfavoritten Polen, der måtte nøjes med andenpladsen.

Efter tre sejre i træk tabte det danske herrelandshold i ishockey den sidste test forud for VM i ishockey, der skydes i gang i næste uge i Schweiz. For anden dag i træk mødte de Slovakiet på udebane. I går blev det til en sejr på 3-0, mens det i dag gik slovakkernes vej, som kan rejse til VM med en frisk 4-2-sejr.

Først var det Norge, så Ungarn og her til aften slog Danmarks ishockeylandshold så Slovakiet 3-0 på udebane. En overraskende sejr til de danske herrer. Mathias From scorede til 1-0 i første periode, inden Frederik Storm fordoblede føringen i begyndelsen af tredje periode. Danmarks spiller sidste testkamp i morgen klokken 16:00, hvor de igen møder Slovakiet på udebane.

Han deler førstepladsen med italieneren Stefano Mazzoli, efter den danske golfspiller har leveret to stabilt gode runder på 66 og 67 slag, samlet 11 slag under par. Heinz Ehlers tiltræder i en funktion for Aalborg Pirates, hvor han skal stå i spidsen som udviklingschef for den danske ishockeyklub. Han bliver også assistenttræner for førsteholdet. Ehlers skal være med til at bringe fremtidens spillere frem i et professionelt træningsmiljø i tæt samarbejde med moderklubben Aalborg Ishockey Klub.

Nikolaj Ehlers, Frederik Andersen og resten af Carolina Hurricanes er snublende tæt på en semifinale i slutspillet i den nordamerikanske ishockeyliga NHL. Natten til fredag vandt klubben det tredje opgør i træk over Philadelphia Flyers og fører dermed 3-0 i kampe. Hvis Carolina vinder det næste opgør, går de videre i finalerunderne, da der spilles bedst af syv opgør





